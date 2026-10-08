В Шымкенте определили сильнейших участников «Tartyl Fest»

В Шымкенте прошёл фестиваль «Tartyl Fest», который объединил сотни участников и зрителей. Главной дисциплиной стали подтягивания на перекладине — свои силы проверили как профессиональные спортсмены, так и любители.

Фестиваль направлен на популяризацию здорового образа жизни и массового спорта среди молодёжи. Участники соревновались в силе, выносливости и технике выполнения упражнений.

Одним из главных стимулов стал призовой фонд в размере 10 миллионов теңге. Победители в 10 возрастных категориях получили по 500 тысяч теңге, участники, занявшие вторые места, — по 300 тысяч, а бронзовые призёры — по 200 тысяч теңге.

Участник соревнований Ибрагим Шарафутдинов отметил, что рассчитывал побороться за первое место, несмотря на сильных соперников.

Ещё один участник, Абылкайыр Абылнасыр, выполнил 27 подтягиваний. По его словам, интерес молодёжи к спорту продолжает расти.

Участник Дмитрий Подебида отметил, что стрит-воркаут в Шымкенте развивается уже более 15 лет. По его словам, фестиваль проводится при поддержке акимата и управления спорта.

Организаторы отмечают, что интерес к воркауту в городе растёт, а уровень подготовки участников становится выше. Для многих занятия на турниках уже стали постоянной частью спортивной жизни.