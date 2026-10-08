В Туркестанской области пассажир высунулся из машины во время движения

В Туркестанской области привлекли к ответственности водителя за нарушение требований безопасности во время движения.

Нарушение выявили после изучения видеозаписи, опубликованной в социальных сетях. На кадрах видно, как 42-летний водитель Toyota Alphard позволил пассажиру открыть переднюю дверь и высунуться из салона во время движения автомобиля.

По данному факту сотрудники полиции провели проверку. В результате водителя привлекли к административной ответственности, а автомобиль водворили на специализированную стоянку.

С пассажиром провели профилактическую беседу и разъяснили необходимость соблюдать требования безопасности во время движения.

В полиции напомнили, что подобные действия создают угрозу жизни и здоровью пассажира, могут помешать управлению автомобилем и привести к дорожно-транспортному происшествию.