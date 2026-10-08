Жители Шымкента могут следить за движением скорой через SMS-ссылку

В Шымкенте заработал сервис, который позволяет пациентам и их родственникам отслеживать движение машины скорой помощи на карте.

После оформления вызова на телефон поступает SMS со специальной ссылкой. Перейдя по ней, можно увидеть местоположение бригады и следить за её передвижением.

По словам сотрудников станции скорой помощи, раньше в диспетчерскую часто поступали повторные звонки от пациентов и их родственников с вопросами о том, где находится бригада и сколько ещё ждать.

«До этого было много перезвонов. Нам звонили, спрашивали: едет бригада или нет, сколько минут ещё ждать? Это очень занимало линию. Сейчас таких звонков стало значительно меньше», — рассказала фельдшер станции скорой медицинской помощи Малика Оралбекова.

Жители также отмечают, что возможность видеть передвижение скорой помогает спокойнее ждать приезда медиков.

Кроме того, часть автомобилей скорой помощи подключена к интеллектуальной транспортной системе города. Благодаря GPS-сигналу система распознаёт приближение спецтранспорта к перекрёсткам и при определённых условиях может переключать светофор на зелёный.

Как сообщил руководитель управления цифровизации Шымкента Мухит Кемелов, сейчас эта система используется для пяти реанимационных машин, обслуживающих вызовы первой категории.

Пока сервис отслеживания работает для самых экстренных вызовов, когда бригада должна прибыть менее чем за десять минут. За четыре месяца испытаний специалисты отмечают сокращение количества повторных обращений в диспетчерскую.

В дальнейшем возможность отслеживать передвижение скорой помощи планируют внедрить по всему Казахстану.