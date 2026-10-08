Мэр Дебрецена посадил дерево в дендропарке Шымкента

В шымкентском дендропарке появились десять новых платанов. Деревья на Аллее почётных гостей высадили члены официальной делегации из Венгрии во главе с мэром Дебрецена Ласло Паппом.

Высадка стала частью программы визита делегации, направленного на развитие деловых и межмуниципальных связей между Шымкентом и Дебреценом.

Ласло Папп отметил, что впервые посещает Казахстан. По его словам, между Шымкентом и Дебреценом есть много общего в экономическом, культурном и историческом плане.

«Главная цель приезда в Шымкент — укрепить связи между нашими странами, а также выстроить экономические, культурные и дружеские отношения между нашими народами и городами», — сказал мэр Дебрецена.

Он также отметил, что Дебрецен открыт к сотрудничеству не только с Шымкентом, но и с другими регионами Казахстана, и пригласил жителей мегаполиса посетить венгерский город.

Руководитель управления туризма, внешних связей и креативной индустрии Шымкента Бексултан Адильханов сообщил, что одной из главных целей визита является установление официальных побратимских связей между двумя городами.

По его словам, стороны планируют подписать соответствующий меморандум. Кроме того, в рамках визита прошёл бизнес-форум с участием венгерских предпринимателей, на котором обсуждались совместные проекты и дальнейшее сотрудничество.

Отдельное внимание стороны намерены уделить развитию туризма и деловых связей между Шымкентом и Дебреценом.