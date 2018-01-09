Мавзолей Ыскак баб в ЮКО находится в плачевном состоянии

Мавзолей Ыскак баб в созакской пустыне Южно-Казахстанской области постепенно разрушается, пишет khabar.kz.

В последние годы он находится в плачевном состоянии, однако на реконструкцию памятника истории и культуры, имеющего республиканское значение, средства не предусмотрены.

История этого мавзолея уходит корнями в далекое прошлое. В VIII веке после смерти Ыскак баб над его могилой в сузакских степях был построен каменный домик. Позже устроили маленькую мечеть. Когда она разрушилась, построили мавзолей. Всё это стоит на развалинах крепости древнего города Баладжа, который в VI – VIII веках был процветающим торговым центром на Великом Шелковом пути. Сегодня этот памятник старины нуждается в ремонте.

Егизбай Есбайулы, бий аула Бабата: «Из-за дождей купол начал протекать. Осыпается штукатурка. Если мавзолей не отремонтировать, то он разрушится».

В 2003 году по программе «Культурное наследие» мавзолей восстанавливали. Но время берет свое. Каждые 7-8 лет памятник нуждается в реставрации.

Жандос Курбан, и.о. директора Центра по охране, реставрации и использованию историко-культурного наследия акимата ЮКО: «Этот памятник республиканского значения. Поэтому и деньги на ремонт должен выделить республиканский бюджет. Есть еще один выход – восстановить за счет спонсоров. Но всё равно реконструкцию должна делать лицензированная компания».

Поставить точку в этом деле теперь должно Министерство культуры и спорта. Местные активисты уже направили туда письмо, и не одно. Таких памятников старины в Южно-Казахстанской области 1281. 104 внесли в региональную Карту сакральных мест. Это особо значимые памятники истории, архитектуры и археологии, природно-ландшафтные объекты.