Новая система учета пересчитает всех наших детей, учтет их интересы и оценки в школе

В Казахстане хотят пересчитать всех детей – от младенцев до совершеннолетних. Для этого в стране создадут специальную систему учёта, пишет сайт ktk.kz.

Инициатор, депутат Загипа Балиева, уже получила одобрение со стороны премьер-министра. По словам парламентария, отсутствие точной статистики по рождаемости и миграции детей приводит к тому, что в школах и детских садах очень часто не хватает мест, чтобы принять всех желающих.

Когда система учёта будет создана (а точные сроки пока неизвестны), у каждого маленького казахстанца будет социальный паспорт с полной информацией, начиная с даты рождения, заканчивая интересами ребёнка и успеваемостью в школе. По данным Балиевой, в стране на сегодня проживает больше 5 с половиной миллионов детей. Однако эта цифра не точная, так как единой базы в Казахстане нет. Инициативу депутата поддержал премьер-министр страны Бакытжан Сагинтаев. Теперь стоит вопрос о том, какой из государственных органов будет курировать систему.

Загипа Балиева, депутат Мажилиса Парламента РК: «Каждый год мы готовимся к 1 сентября, ожидая, допустим, 50 тысяч малышей в 1 класс, а к нам приходят 90 тысяч. Миграцию мы не можем остановить, но, предусмотрев её при правильной работе миграционных служб с МОН, мы точно сможем знать, сколько детишек в 1 класс придёт».