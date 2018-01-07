Новая система учета пересчитает всех наших детей, учтет их интересы и оценки в школе

В Казахстане хотят пересчитать всех детей – от младенцев до совершеннолетних. Для этого в стране создадут специальную систему учёта, пишет сайт ktk.kz.
Инициатор, депутат Загипа Балиева, уже получила одобрение со стороны премьер-министра. По словам парламентария, отсутствие точной статистики по рождаемости и миграции детей приводит к тому, что в школах и детских садах очень часто не хватает мест, чтобы принять всех желающих.
Когда система учёта будет создана (а точные сроки пока неизвестны), у каждого маленького казахстанца будет социальный паспорт с полной информацией, начиная с даты рождения, заканчивая интересами ребёнка и успеваемостью в школе. По данным Балиевой, в стране на сегодня проживает больше 5 с половиной миллионов детей. Однако эта цифра не точная, так как единой базы в Казахстане нет. Инициативу депутата поддержал премьер-министр страны Бакытжан Сагинтаев. Теперь стоит вопрос о том, какой из государственных органов будет курировать систему.
Загипа Балиева, депутат Мажилиса Парламента РК: «Каждый год мы готовимся к 1 сентября, ожидая, допустим, 50 тысяч малышей в 1 класс, а к нам приходят 90 тысяч. Миграцию мы не можем остановить, но, предусмотрев её при правильной работе миграционных служб с МОН, мы точно сможем знать, сколько детишек в 1 класс придёт».
Что за глупости! Ежегодно в августе учителя поквартирно обходят дома и сдают отчеты о детях, проживающих на вверенном им участке. Там записано все: фио ребенка, дата рожд., в какой школе и в каком классе учится, ходит ли в д/сад и в какой, а также сведения о родителях. Отдельно отмечается, живут ли они на съемной квартире. Если планируют освободить учителей от этой добровольно-принудительной обязаловки, то достаточно грамотного программиста, который после 5 сентября сведет воедино результаты ОШ, электронных журналов и сведения из ЦОНов. А так — очередной распил бюджета.