Синоптики ожидают в Шымкенте 18-20 градусов мороза уже к ближайшим выходным. Максимальный для ЮКО холод — минус 35 градусов Гидрометцентр прогнозирует в самой северной части области — в Созакском районе.

«Уже 26-29 января в Шымкенте ожидается резкое понижение температуры до 18-20 градусов со знаком минус. По Южному Казахстану сильный мороз ожидается в Туркестане и Арыси. Максимальная для нашей области температура прогнозируется на самом севере области — в поселке Тасты Созакского района ЮКО. В последний раз температуру -38 синоптики регистрировали в 1969 году в третьей декаде февраля именно в Тасты…» — рассказывает Арай Маханова, инженер-синоптик ЮКОФ «Казгидромет».

Поселок Тасты будет самым холодным местом в ЮКО. На перевалах Одаман и Шокпакбаба ожидается усиление ветра до 23-28 метров в секунду.

Шынар Оразова