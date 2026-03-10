В Шымкенте ожидаются ночные заморозки

Синоптики предупреждают, что ближайшие два дня в регионе сохранится холодная погода. Жители города задаются вопросом как похолодание скажется на плодовых деревьях, которые уже успели зацвести.

Осадки и снегопады — несмотря на то, что весна вступила в свои права, зима все же не отступает.

11 и 12 марта в регионе ожидается морозная погода. Но синоптики отмечают, что похолодание продержится не долго. В отделе метеопрогнозов говорят, что через несколько дней температура воздуха повысится, и погода вновь станет тёплой и солнечной.

Жанат Жарменова, руководитель отдела метеопрогнозов: «11 марта в горных районах области ожидается снег. Возможны туман и метель. Ночью температура воздуха резко понизится. В целом по области ночью ожидается 7–12 градусов ниже ноля, а в горных и северных районах — до 15–20 градусов мороза. Днём температура составит от 0 до –5 градусов, а на севере области может опуститься до –8 градусов. Такая погода сохранится один-два дня».

Морозная погода представляет серьёзное испытание для сельского хозяйства региона. Если похолодание будет кратковременным, часть деревьев может выжить. Особенно уязвимы абрикос, вишня и некоторые сорта яблонь, которые уже начали цвести.

В этот период цветки крайне нежные и плохо переносят заморозки. По словам агрономов, если температура воздуха опустится ниже нуля на несколько дней, существует риск гибели цветков, что может привести к значительному сокращению будущего урожая.

Гульнар Тастанбекова, декан аграрного факультета ЮКУ имени М. Ауэзова: «Опасен не столько сам снег, сколько последующие заморозки. Если во время цветения на цветках остаётся влага, а ночью ударяет мороз, это может погубить цветы. Кроме того, тяжёлый снег может ломать ветки. После этого в деревья может попасть инфекция».

В бой с температурой вступили горожане, люди стараются укрывать цветущие плодовые деревья, чтобы защитить их от холода. Видео таких попыток распространяются в социальных сетях.

В свою очередь, департамент по чрезвычайным ситуация дает полезные рекомендации.