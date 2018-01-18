Трое из выживших в автобусе, который сгорел на трассе «Шымкент-Самара», жители ЮКО. На своей страничке в Фейсбуке пользователь Исламкул Абдинабиев опубликовал список из пяти человек, трое из которых жители Южно-Казахстанской области.

Это Максат Пернебеков, 1985 года рождения, житель ЮКО, Нуржан Киргизбаев, 1968 года рождения, житель ЮКО, Барат Танатаров, 1978 года рождения, житель ЮКО и двое граждан Узбекистана: Ахрор Исаков, 1988 года рождения, Исроилджон Мирзахмедов, 1980 года рождения.

Автобус, перевозящий пассажиров, был тоже из Южно-Казахстанской области. На фото горящего автобуса видно госномер с литерой «Х», обозначающей принадлежность к ЮКО.

Министерство по инвестициям и развитию Казахстана сообщило, что водитель сгоревшего автобуса не имел лицензии на пассажирские перевозки.

«Владелец автобуса Мехтиев Ордухан Сабироглы. Лицензия на нерегулярные пассажирские перевозки: не получал (имеется вероятность работы по договору аренды)», — говорится в сообщении, — Обязательный техосмотр был пройден 17.08.2015 года (ЦТО ИП «Искаков Н.Е.», г. Шымкент), срок завершения 17.02.2016 года. Марка автобуса – «Kassbohrer Setra» г/н X 335 РСМ. Автобус 1989 года. Его вместимость 59 человек.

Предварительную причину пожара, в результате которого погибли 52 человека, рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области, сообщил sputniknews.kz.

По информации представителя пресс-службы департамента Виталия Синева, согласно предварительным сведениям, причиной пожара стало короткое замыкание.

«Автобус остановился, все водители выбежали из автобуса. Люди побежали к выходу, однако боковая дверь оказалась заблокированной», — сказал Синев.

Также в автобусе могли перевозить большое количество топлива, поэтому машина сразу вспыхнула. Топливо могли перевозить для того, чтобы не заправляться на АЗС по пути следования.

Кроме того, согласно неофициальной версии, автобус мог быть переоборудован, поэтому пассажиры не смогли выбраться через окна.

Напомним, на автодороге Самара – Шымкент в Актюбинской области сгорел автобус, погибли 52 гражданина Узбекистана.

По предварительным данным, пострадало 57 человек. 52 человека погибли, пятерым удалось выбраться из горящего автобуса.

Возгорание автобуса произошло на трассе Самара-Шымкент в 10 километрах от поселка Калыбай в 320 километрах от Актобе. На место пожара направлены сотрудники центра медицины катастроф, противопожарной части Иргизского района.

В департаменте ЧС организован оперативный штаб под руководством заместителя акима области, развернута горячая линия психологической службы.

Информацию о произошедшей трагедии подтвердил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов. Пресс-релиз о трагедии опубликован на сайте КЧС МВД РК.

«18 января 2018 года в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км трассе «Самара-Шымкент» во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки «Икарус». В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Пятерым пассажирам, которым удалось выбраться, оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК. Остальные 52 человека погибли на месте», – сообщил Руслан Иманкулов.

Горячая линия КЧС МВД Республики Казахстан – по телефонным номерам +7 7132 56-29-62 и +7 7132 56-68-85.

Горячая линия МЧС Республики Узбекистан – по телефонным номерам (+998 71) 147-10-50 и (+998 71) 212-67-00.