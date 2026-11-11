В Каратауском районе Шымкента разъяснили основные положения Послания Президента

В Шымкенте продолжаются встречи с населением, посвящённые разъяснению основных положений Послания Президента Казахстана. Очередное обсуждение состоялось с жителями Каратауского района. Участники рассмотрели вопросы развития здравоохранения, образования, инфраструктуры, цифровизации и повышения качества жизни населения.

Особое внимание уделили реализации государственных инициатив на региональном уровне, развитию человеческого капитала и внедрению современных технологий.

Депутат Курултая РК Бахадыр Нарымбетов рассказал о приоритетных направлениях инициативы «Народное строительство».

По его словам, развитие человеческого капитала предполагает повышение качества образования, укрепление здоровья населения и создание комфортных условий для жизни.

«Одно из основных направлений инициативы „Народное строительство“ — развитие человеческого капитала. В этом вопросе особое внимание уделяется здоровью населения, качеству образования и комфортной среде для жизни», — отметил Бахадыр Нарымбетов.

Он также подчеркнул важность модернизации дорожной инфраструктуры, систем газоснабжения, электроэнергетики и логистики.

По его мнению, инвестиции в эти направления должны способствовать экономическому росту. Дополнительные возможности для развития страны открывают цифровизация и внедрение искусственного интеллекта.

Одной из ключевых тем встречи стало развитие системы здравоохранения и повышение доступности медицинских услуг.

Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Бауыржан Жусупов рассказал о планируемом повышении заработной платы медицинским работникам первичного звена.

«По поручению Главы государства с 1 января 2027 года зарплаты медицинских специалистов, работающих в организациях первичной медико-санитарной помощи, то есть в поликлиниках, будут увеличены до 40% с учётом непрерывного стажа работы. По нашим оценкам, эта мера охватит более 77 тысяч медицинских работников», — сообщил Бауыржан Жусупов.

Он уточнил, что повышение предусмотрено как для специалистов городских поликлиник, так и для медицинских работников сельской местности.

Кроме того, среди приоритетных задач обозначены строительство современных медицинских учреждений, обновление оборудования и создание условий для привлечения квалифицированных специалистов.

Во время обсуждения участники также затронули вопросы образования, семейных ценностей и воспитания подрастающего поколения.

Одна из жительниц Шымкента подчеркнула, что повышение авторитета учителя зависит не только от системы образования, но и от отношения родителей к педагогам.

«Повышать авторитет учителя в обществе должна каждая семья. Знания и профессионализм педагога имеют большое значение, однако воспитание ребёнка прежде всего начинается в семье. Родителям необходимо поддерживать тесную связь со школой и учить детей уважать учителей», — отметила участница встречи.

По её мнению, совместная работа родителей и педагогов играет важную роль в формировании ответственности и нравственных ценностей у молодёжи.

Ещё одна встреча, посвящённая приоритетам Послания Президента, прошла в городской научно-универсальной библиотеке имени Аль-Фараби.

В обсуждении приняли участие представители интеллигенции, старейшины, работники культуры и молодёжь.

Участники обменялись мнениями по вопросам социально-экономического развития страны, совершенствования образования и здравоохранения, а также внедрения цифровых технологий.

Подобные встречи направлены на разъяснение инициатив, обозначенных в Послании Президента, и обсуждение возможностей их реализации с участием жителей города.