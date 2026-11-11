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На главную Анонс От осеннего тепла к зимним холодам: как меняется погода в Шымкенте

От осеннего тепла к зимним холодам: как меняется погода в Шымкенте

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Ангелина Подлипаева
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В Шымкенте заметно похолодало. После относительно тёплых осенних дней в городе установилась прохладная, дождливая и туманная погода. Жители мегаполиса сменили лёгкую одежду на тёплые куртки и головные уборы.

С каждым днём приближение зимы ощущается всё сильнее. Небо всё чаще затянуто облаками, идут моросящие дожди, а в отдельных районах вблизи Шымкента уже выпал первый снег.

По прогнозам синоптиков, похолодание затронет не только южные регионы, но и другие области Казахстана.

В некоторых регионах температура опустится до −15 градусов

Как сообщают синоптики, в ближайшие дни холодный фронт принесёт существенное понижение температуры воздуха в северные, центральные и восточные регионы страны.

В ночные часы столбики термометров могут опуститься до −15 градусов. При этом в отдельных областях Казахстана днём воздух будет прогреваться до +17 градусов.

Таким образом, температурные контрасты между регионами сохранятся.

Водителей и пешеходов призывают соблюдать осторожность

В связи с изменением погодных условий жителям рекомендуют внимательнее планировать поездки и учитывать возможное ухудшение ситуации на дорогах. Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию между транспортными средствами и проявлять особую осторожность на скользких участках дорог. Пешеходам также необходимо учитывать погодные условия, особенно во время дождя, тумана и понижения температуры.

Жителям рекомендуют одеваться по погоде и следить за прогнозами синоптиков.

В Шымкенте осенняя погода постепенно уступает место зимней. Дожди, туманы и снижение температуры напоминают горожанам о приближении холодного сезона.

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