В Шымкенте обновили пожарную часть, здание которой построили ещё в 1983 году

В Шымкенте состоялось открытие обновлённой пожарной части №7, расположенной в Енбекшинском районе. В мероприятии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Мурат Муханов.

Здание, построенное в 1983 году, прошло масштабную реконструкцию. Здесь перепланировали помещения, обновили внутреннюю отделку и фасад, а также пристроили дополнительные комнаты для отдыха и повседневных нужд сотрудников.

Теперь в пожарной части созданы более комфортные условия для круглосуточного несения службы.

От мастерской сельхозтехники до пожарного подразделения

История здания начинается в 1983 году. Изначально оно использовалось как мастерская для обслуживания сельскохозяйственной техники. В 2014 году объект передали пожарным. Однако помещения не были приспособлены для полноценной работы спасателей и нуждались в модернизации.

В ходе реконструкции в здании оборудовали новые спальные и служебные комнаты, душевые, раздевалки и складские помещения. Обновлённая инфраструктура позволит сотрудникам отдыхать между выездами и выполнять служебные обязанности в более удобных условиях.

На территории оборудовали спортивные площадки и пожарное депо

Изменения коснулись не только самого здания, но и прилегающей территории. Здесь обустроили спортивную и воркаут-площадки для физической подготовки сотрудников, зону отдыха и парковку. Кроме того, построили пожарное депо, рассчитанное на размещение двух автомобилей.

Реконструкция продолжалась шесть месяцев. Все строительные и ремонтные работы завершили в сентябре 2026 года.

Пожарная часть №7 продолжает обеспечивать пожарную безопасность жителей Енбекшинского района Шымкента.

Модернизация подразделения направлена на улучшение условий труда пожарных, которые ежедневно несут круглосуточное дежурство, выезжают на чрезвычайные происшествия и оказывают помощь населению.