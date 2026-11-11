В Шымкенте открыли пятый комплекс экстренных служб: он будет обслуживать более 11 тысяч жителей

В жилом массиве «Жаңаталап» города Шымкента открылся новый универсальный комплекс экстренных служб. В одном здании разместились пожарная часть, полицейский пост и бригада скорой медицинской помощи. Объект будет обслуживать четыре жилых массива, в которых проживают 11 200 человек.

В церемонии открытия приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Мурат Муханов, аким Шымкента Габит Сыздыкбеков и местные жители.

Новый комплекс построен по инициативе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК при поддержке городского акимата. Его открытие направлено на сокращение времени прибытия экстренных служб и повышение доступности помощи населению.

Ранее ближайшая пожарная часть добиралась до жилого массива «Жаңаталап» примерно за 20–25 минут.

Как сообщил начальник управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Азиз Саипов, согласно нормативам время прибытия пожарных не должно превышать 10 минут, а расстояние до обслуживаемой территории — трёх километров.

С открытием нового депо скорость реагирования на чрезвычайные ситуации должна значительно увеличиться. Комплекс будет обслуживать жилые массивы «Жаңаталап», «20 лет Независимости», «Алтынтөбе» и «Көкбұлақ».

На территории нового комплекса расположены пожарная часть № 14, полицейский пост и бригада скорой медицинской помощи.

Для круглосуточной работы сотрудников предусмотрены служебные помещения, пост газодымозащитной службы, учебный класс, столовая, учебно-тренировочная башня и спортивная площадка.

Также оборудованы гараж для специальной техники и парковочные места.

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Мурат Муханов отметил, что развитие инфраструктуры экстренных служб осуществляется в рамках государственной поддержки спасателей.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что спасателям должна оказываться всесторонняя государственная поддержка, а также необходимо обеспечивать их современной техникой. Этот объект — наглядное тому подтверждение», — подчеркнул министр.

Ранее аналогичные объекты открыли в жилых массивах «Елтай», «Таскен», «Сәуле» и микрорайоне «Бозарық-3».

С вводом комплекса в «Жаңаталапе» их общее количество в городе достигло пяти.

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков подчеркнул, что главная задача таких объектов — обеспечить своевременное прибытие специалистов к жителям отдалённых населённых пунктов.

«Мы должны создать условия, при которых никто не останется один на один с трудной ситуацией», — отметил глава города.

До конца 2026 года в микрорайоне «Туран» планируется ввести в эксплуатацию пожарное депо, рассчитанное на четыре специализированных автомобиля.

Кроме того, в 2027 году ещё три универсальных комплекса экстренных служб намерены построить в жилых массивах «Базарқақпа», «Қайнарбұлақ» и «Ақжар».

Жители положительно оценили открытие нового объекта.

«Мы очень рады открытию новой пожарной части. Огромная благодарность всем, кто принял участие», — сказала жительница города Малика Толегенова.

Ожидается, что развитие сети универсальных комплексов позволит повысить оперативность реагирования на пожары, правонарушения и обращения граждан за медицинской помощью.