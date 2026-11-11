Жителям Шымкента объяснили, куда обращаться при отключении воды

Жителям Шымкента рассказали, куда обращаться в случае отсутствия холодной воды и как узнать причины временного прекращения водоснабжения.

ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» обеспечивает круглосуточную и бесперебойную подачу питьевой воды потребителям. Однако в отдельных случаях водоснабжение может временно приостанавливаться. Чаще всего это связано с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях.

Как сообщили на предприятии, при возникновении аварийных ситуаций специалисты эксплуатационных служб по возможности заранее информируют жителей о предстоящем отключении воды.

Вся информация о проводимых аварийно-восстановительных работах поступает в центральную диспетчерскую службу предприятия. Поэтому при отсутствии воды в доме жителям рекомендуют прежде всего обращаться именно туда.

Куда звонить, если нет воды

Узнать причины отключения водоснабжения и получить информацию о проводимых работах можно по следующим контактам:

8 (7252) 321-274 — центральная диспетчерская служба.

+7 708 110 21 21 — WhatsApp для обращений жителей.

За сколько дней предупреждают о плановых отключениях

В ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» пояснили, что о плановых ремонтных работах на водопроводных сетях потребителей уведомляют не менее чем за три дня до их начала. Это позволяет жителям заранее подготовиться к временному отсутствию воды и создать необходимый запас для бытовых нужд. При этом плановые отключения водоснабжения, как правило, стараются проводить в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для населения.

В компании подчеркнули, что специалисты продолжают работать над обеспечением стабильного водоснабжения города.

Жителям Шымкента рекомендуют при возникновении перебоев с подачей воды обращаться в центральную диспетчерскую службу, где можно уточнить информацию об аварийных ситуациях и ремонтных работах.