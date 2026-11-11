Когда сад укрыт, а урожай в подвале

К началу ноября шымкентский сад затихает. Виноград уже снят с опор и уложен на землю, розы окучены, листва с деревьев почти опала, а грядки — пустые и перекопанные. Кажется, что делать больше нечего, можно до весны забыть дорогу на участок. Но опытный садовод знает, что именно сейчас, в этот короткий промежуток между первыми заморозками и устойчивыми холодами, решается очень многое. От того, как укрыты теплолюбивые культуры, как обрезаны деревья и как заложен на хранение урожай, зависит, переживет ли сад зиму без потерь и что окажется на столе в феврале.

Роза Малыхина, шымкентский садовод с многолетним стажем, в это время почти не бывает на участке: все основные работы уже позади. Но вот в доме у нее кипит жизнь: подвал забит ящиками с овощами, на веранде подсыхают луковицы гладиолусов, а на подоконниках теснятся комнатные цветы, вернувшиеся с летних каникул. Именно сейчас, по ее словам, начинается незаметная, но самая ответственная часть дачного года — сохранение того, что уже выращено, и подготовка к следующему сезону.

Виноград: судьбоносное укрытие

Виноград в Шымкенте — культура едва ли не обязательная. Он растет почти на каждом участке, и каждый садовод считает себя специалистом по его выращиванию. Но ошибки при укрытии все-таки случаются. Главная из них — поспешность. Многие укрывают лозу слишком рано — в теплую погоду, и она начинает преть под укрытием, покрывается плесенью и гибнет еще до наступления настоящих морозов.

Роза Николаевна приступает к укрытию винограда, когда установятся устойчивые ночные заморозки. Обычно это конец октября или начало ноября. К этому времени лоза уже вызрела, листья опали, а земля начала слегка подмерзать. Сначала она аккуратно снимает лозу со шпалеры, чтобы не поломать, связывает побеги в рыхлые пучки и укладывает их на землю вдоль ряда. Под низ подкладывает доски или сухие ветки, чтобы лоза не касалась влажной земли и не загнивала.

Сверху укрытие делается в два слоя. Первый — лутрасил или спанбонд, натянутый на невысокие дуги, чтобы между лозой и тканью оставался воздух. Второй — сухие листья, солома или еловый лапник, который укладывается поверх ткани. Такая конструкция держит тепло, но не дает лозе выпреть. Если зима выдается бесснежной и морозной, то Роза Николаевна дополнительно накидывает сверху еще один слой лутрасила. Весной, как только сойдет снег и установится стабильная плюсовая температура, укрытие снимается постепенно, слой за слоем, чтобы лоза не получила солнечных ожогов.

Розы: обрезка, окучивание и воздушное укрытие

Розы в шымкентском климате зимуют непросто. Они не боятся коротких морозов, но плохо переносят перепады температур и сырость под укрытием. Поэтому подготовка начинается задолго до холодов, при этом каждый этап важен.

В конце октября Роза Николаевна обрезает розы. Удаляет все невызревшие, тонкие и поврежденные побеги, укорачивает длинные стебли до 30-40 см, обрывает листья с нижней части куста. Затем окучивает основание куста перегноем или сухой землей на высоту 15-20 см. Это защищает корневую шейку — самое уязвимое место розы, которое вымерзает первым.

Сверху она устанавливает каркас из проволоки или деревянных дуг и натягивает лутрасил в два слоя. Под таким укрытием роза дышит, но не мерзнет. Важно оставить торцы приоткрытыми до наступления устойчивых морозов, чтобы куст не выпрел. Полностью закрывают только тогда, когда температура стабильно держится ниже минус пяти градусов. Если укрыть раньше, то розы начнут преть и весной вместо живого куста можно обнаружить почерневшие побеги.

Хризантемы: обрезка и мульчирование

Хризантемы, особенно популярные в последние годы сорта «глобус» и корейский «мультифлора», в Шымкенте зимуют неплохо, но все же требуют подготовки. В конце октября, после первых заморозков, когда листья и стебли начинают желтеть, Роза Малыхина обрезает кусты, оставляя пеньки высотой 10-15 см. Затем окучивает их перегноем или компостом на высоту 10 см и мульчирует сухими листьями или соломой слоем 5-7 см.

Если зима ожидается суровой и бесснежной, то сверху можно накинуть лутрасил или лапник. Но главное — не укрывать хризантемы слишком рано, иначе они выпреют. Оптимальное время — конец октября-начало ноября, когда земля уже подмерзла, но снега еще нет.

«Хризантемы у меня зимуют хорошо, но обрезать их надо до пенька. Если оставить длинные стебли, то они под снегом ломаются, а куст весной плохо отрастает. А мульча из листьев обязательно нужна, земля у нас промерзает, хоть и неглубоко», — говорит Роза Малыхина.

Защищаем плодовые деревья

Плодовые деревья в позднюю осень требуют не меньше внимания, чем виноград и розы.

Первое — санитарная обрезка. Роза Николаевна удаляет все сухие, больные и сломанные ветки, вырезает поросль, которая выросла за лето у основания ствола. Формирующую обрезку она не делает: это дело весны, потому что осенью дерево может тронуться в рост, а молодые побеги не вызреют. Все срезы обрабатываются садовым варом или толченым углем, чтобы в раны не попала инфекция.

Второе — побелка стволов. Роза Николаевна делает ее в конце октября-начале ноября после листопада. Состав: известь, глина, немного медного купороса и вода. Побелка защищает кору от солнечных ожогов в феврале и марте, когда солнце уже припекает, а ночи еще морозные. Без побелки на коре появляются морозобоины — трещины, в которые потом заселяются вредители и грибки.

Третье — защита от грызунов. Молодые саженцы наш садовод обвязывает еловым лапником или специальной сеткой, чтобы мыши не обгрызли кору. Взрослые деревья она не трогает — у них кора уже грубая.

Четвертое — утепление приствольных кругов. После влагозарядного полива Роза Малыхина мульчирует землю вокруг деревьев перегноем, торфом или опавшими листьями слоем 10-15 см. Это защищает корни от промерзания и сохраняет влагу.

Газон: коротко о главном

В начале ноября с газона убирают опавшие листья: под ними трава преет, а весной на этом месте останутся проплешины. Затем газон подкармливают калийными удобрениями без азота: калий укрепляет корни перед морозами, а азот вызовет рост молодых побегов, которые погибнут при первых заморозках.

Стрижку прекращают еще в октябре, оставляя траву высотой 7-8 см, так как слишком короткая вымерзнет, а слишком длинная сопреет под снегом.

В середине ноября, если земля еще не замерзла, газон прокалывают вилами на глубину 10-15 см, чтобы воздух проникал к корням. Делают это в сухую погоду и аккуратно, чтобы не повредить дернину.

Правила хранения овощей

Когда урожай собран, главный вопрос: как его сохранить? В шымкентских условиях, где зимы хоть и мягкие, но случаются морозные ночи, а в подвалах часто сыро, это целая наука.

Роза Малыхина хранит овощи в подвале в деревянных ящиках, пересыпанных песком или опилками. Морковь и свеклу она укладывает слоями, пересыпая каждый слой чистым сухим песком. Песок не дает овощам соприкасаться друг с другом и передавать гниль, а также поддерживает оптимальную влажность. Картофель хранится в отдельных ящиках — в темноте при температуре около трех-пяти градусов. Если в подвале слишком тепло, картофель прорастает, если слишком холодно, он становится сладким и дряблым.

Капусту Роза Николаевна хранит, подвесив кочаны за кочерыжки к потолку, или раскладывает в один слой на полках. Главное, чтобы между кочанами был воздух. Лук и чеснок хранятся в сетках или косах, подвешенных под потолком в сухом месте. Тыкву и кабачки она держит отдельно — на полках, чтобы они не касались других овощей, так как они выделяют влагу и могут спровоцировать гниение.

Важно следить за температурой и влажностью в подвале. Роза Николаевна проверяет запасы раз в две недели, удаляет подгнившие плоды, проветривает помещение. Если подвал сырой, то она ставит емкости с негашеной известью или древесным углем, потому что они впитывают лишнюю влагу.

Комнатные цветы: возвращение домой

Пока сад готовится к зиме, комнатные цветы, которые все лето провели на веранде или в саду, возвращаются в дом. И здесь важно не занести вместе с ними вредителей, которые за лето могли поселиться на листьях.

Роза Николаевна заносит комнатные растения в дом в конце сентября-начале октября, когда ночная температура начинает опускаться ниже десяти градусов. Перед этим она тщательно осматривает каждый горшок. Листья промывает теплой водой с хозяйственным мылом — это удаляет пыль и часть вредителей. Затем опрыскивает растения «Фитовермом» или «Актарой» от тли, паутинного клеща и белокрылки. Обработку повторяет через десять дней, чтобы уничтожить вредителей, которые могли вылупиться из яиц.

Почву в горшках она тоже проверяет: если заметила мелких насекомых или плесень, верхний слой земли заменяет свежим. Горшки с растениями ставит подальше от отопительных приборов и на светлые подоконники, но не под прямые солнечные лучи. Полив сокращает, так как зимой комнатные цветы требуют меньше воды, чем летом.

Поздняя осень в Шымкенте — это время, когда сад уже спит, но дачник еще не может позволить себе расслабиться. Укрыть виноград, окучить розы, побелить деревья, заложить урожай на хранение, обработать комнатные цветы — каждое из этих дел кажется мелочью, но именно из них складывается благополучие следующего сезона.

Роза Малыхина заканчивает свои осенние хлопоты к середине ноября. Потом она еще несколько раз спустится в подвал, проверит ящики с морковью, переберет лук, поправит укрытие на розах. А когда за окном установится настоящая зима, она сядет у окна с чашкой чая и будет смотреть на спящий сад, зная, что сделала все, что было в ее силах.

Жанна Курманбекова