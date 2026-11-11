В Шымкенте построят новый перинатальный центр и детскую больницу

В Шымкенте планируют построить новый перинатальный центр и современную детскую больницу. О развитии медицинской инфраструктуры города рассказали представители Министерства здравоохранения Казахстана и Курултая во время встречи с жителями.

Строительство новых медицинских объектов направлено на повышение доступности медицинской помощи и снижение нагрузки на действующие учреждения здравоохранения.

В рамках реализации задач, обозначенных в Послании Президента, предусмотрено строительство медицинских центров по проекту «Народная стройка». Также одним из направлений названо повышение заработной платы работникам первичного звена здравоохранения.

Как сообщил председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Бауыржан Жусипов, в Шымкенте принято решение о строительстве ещё одного современного перинатального центра.

Реализацией проекта займётся городское управление строительства. Завершить работы планируется в течение двух лет.

«Принято решение о строительстве ещё одного современного перинатального центра в Шымкенте. В соответствии с поручением главы государства, озвученным в Послании, реализацией проекта займётся городское управление строительства. Завершить строительство планируется в течение двух лет», — сообщил Бауыржан Жусипов.

По его словам, после открытия в центре будут работать квалифицированные специалисты. Ожидается, что новое учреждение позволит снизить нагрузку на действующие медицинские организации.

Ещё одним проектом станет строительство современной детской больницы в рамках программы «Народная стройка».

Предполагается, что новое медицинское учреждение расширит возможности оказания помощи детям и создаст условия для прохождения лечения в Шымкенте без необходимости выезжать в столицу.

При этом во время встречи жители подняли вопрос нехватки поликлиник. По их мнению, наряду со строительством крупных медицинских объектов необходимо уделять внимание развитию первичной медицинской помощи.

Депутат Курултая РК Бахадыр Нарымбетов отметил, что жители активно участвуют в обсуждении инициатив, обозначенных в Послании Президента.

«Люди не столько слушают наши разъяснения, сколько сами задают волнующие их вопросы. Их интересует, будут ли рассмотрены проблемы и учтены предложения. В частности, жители просят в первую очередь строить поликлиники, а не школы», — рассказал Бахадыр Нарымбетов.

По итогам встречи прозвучавшие предложения по развитию медицинской инфраструктуры города пообещали учесть при дальнейшем планировании.

Строительство перинатального центра и детской больницы должно расширить возможности системы здравоохранения Шымкента. Вместе с тем жители подчёркивают важность доступности медицинской помощи непосредственно по месту проживания.