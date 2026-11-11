На границе Казахстана и Узбекистана грузопоток вырос на 21%: как справляются с нагрузкой

В Туркестанской области увеличился поток грузового транспорта через таможенный пост имени Бауыржана Конысбаева, расположенный в Сарыагашском районе. За десять месяцев 2026 года количество грузовых автомобилей, прошедших оформление, выросло на 21%.

Чтобы справиться с нагрузкой, на пункте пропуска увеличили пропускную способность, внедрили электронную очередь и организовали дополнительные места для стоянки большегрузов.

С января по октябрь через таможенный пост оформили 321 тысячу грузовых автомобилей. Здесь проходят перевозчики из Казахстана, Узбекистана, Китая, России и Афганистана. В последнее время также увеличилось присутствие грузового транспорта из Туркменистана и Ирана.

Через границу перевозят легковые автомобили, специальную технику, промышленное оборудование и другие товары.

Как сообщил начальник таможенного поста имени Бауыржана Конысбаева Кайрат Тоганов, техническая пропускная способность объекта составляет 500 автомобилей в одном направлении, или 1000 машин в сутки в обоих направлениях.

Однако из-за увеличения грузопотока фактическую пропускную способность повысили.

«В настоящее время в связи со значительным увеличением грузопотока мы увеличили количество пропускаемых автомобилей до 750 в одном направлении, то есть до 1500 машин в обоих направлениях. Сейчас ведём разъяснительную работу с водителями, чтобы они активнее пользовались электронным приложением и заранее планировали прохождение границы», — рассказал Кайрат Тоганов.

Для пересечения границы грузовыми автомобилями используется электронная система CarGoRuqsat.

С её помощью водители могут заранее выбрать пункт пропуска, забронировать время пересечения границы и спланировать маршрут.

Электронная очередь позволяет распределять транспортный поток и упорядочивать движение большегрузов.

Водитель Нурходжа Каракулов рассказал, что перевозит оборудование для асфальтного завода из Хоргоса в Душанбе.

«Дорога заняла примерно сутки, было тяжеловато. Но до границы добрался благополучно. Заранее встал в электронную очередь и в запланированное время прохожу таможню», — поделился перевозчик.

Одной из проблем остаётся размещение большегрузного транспорта в ожидании таможенного оформления.

Для её решения в трёх километрах от таможенного поста компания Global Food Logistics строит специализированную стоянку площадью 10 гектаров.

На сегодняшний день забетонированы четыре гектара территории. Сейчас площадка рассчитана на размещение 400 автомобилей. После завершения строительства её вместимость планируют увеличить до тысячи большегрузов.

По словам директора ТОО Global Food Logistics Аблая Салиева, стоянка создаётся не только для упорядочения транспортного потока, но и для обеспечения комфортных условий водителям.

«Чтобы не было беспорядка, чтобы был сервис. Водители приезжают к нам после долгого пути, уставшие. Им нужен отдых. Для этого у нас есть всё необходимое», — отметил Аблай Салиев.

На период строительных работ и сезонного увеличения грузопотока часть большегрузов временно размещают вдоль дороги в направлении Шардары, примерно в 30 километрах от таможенного поста.

Такое решение принято местными исполнительными органами совместно с полицией и транспортной прокуратурой для обеспечения безопасности дорожного движения и регулирования транспортного потока.

По мере освобождения мест на стоянке Global Food Logistics сотрудники полиции организованно направляют туда очередные группы грузовых автомобилей.

Кроме того, часть транспорта перенаправляют на другой пункт пропуска — «Атамекен».

Ещё одним важным инфраструктурным проектом станет строительство обходной автомобильной дороги в Сарыагашском и Келесском районах.

Протяжённость новой трассы составит 102,6 километра. Она позволит вывести транзитный транспорт за пределы населённых пунктов и улучшить сообщение с пограничными направлениями.

Завершение строительства запланировано на 2029 год.

Таким образом, в Туркестанской области одновременно реализуют несколько мер для снижения нагрузки на пограничную инфраструктуру: увеличивают пропускную способность таможенного поста, развивают электронную очередь, строят специализированные стоянки и новые автомобильные дороги.

Ожидается, что эти изменения позволят упорядочить движение большегрузов и повысить эффективность международных грузоперевозок.