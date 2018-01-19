В мечетях Казахстана пятничный намаз посвятят памяти сгоревших в автобусе узбекистанцев

Верховный муфтий Казахстана Серикбай Хаджи Ораз направил телеграмму соболезнования своему узбекскому коллеге.

Верховный муфтий Казахстана направил телеграмму всем имамам республики с просьбой провести пятничный намаз за узбекских братьев, погибших при возгорании автобуса, сообщается на сайте ДУМК.

Кроме того, Хаджи Ораз направил телеграмму соболезнования своему узбекскому коллеге в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана при пожаре в автобусе в Актюбинской области.

Утром 18 января в Актюбинской области на автодороге Самара – Шымкент сгорел автобус. Погибли 52 человека. Выжили лишь пятеро. Трое – уроженцы Южно-Казахстанской области, ещё двое – граждане Узбекистана.