В Шымкенте продолжается развитие сети современных общественных туалетов «Мирас Тазалық». Проект, реализованный совместно университетом «Мирас» и городскими властями, получил международное признание на Всемирном туалетном саммите World Toilet Summit 2025 в Нью-Дели.

Первые смарт-туалеты появились в Шымкенте в 2024 году. Проект направлен на создание чистых, безопасных и комфортных санитарных объектов для жителей и гостей города. Современные комплексы оборудованы бесконтактными раковинами и сантехникой, системами автоматической очистки воздуха, душевыми зонами и пеленальными столиками. При строительстве используются экологически чистые материалы. Особое внимание уделяется доступности, гигиене и поддержанию чистоты.

По словам менеджера проекта Миланы Перемитиной, сегодня в Шымкенте функционируют семь современных санитарных комплексов. Ещё один объект расположен в Туркестане. В ближайших планах — запуск аналогичных объектов в Алматы и Астане.

«Это стало своеобразной достопримечательностью нашего города за счёт внешнего вида. Мы очень стараемся, чтобы было удобно жителям и гостям нашего города», — рассказала Милана Перемитина.

На Всемирном туалетном саммите World Toilet Summit 2025, прошедшем в Нью-Дели, шымкентские смарт-туалеты получили международное признание и были названы одними из лучших. Кроме того, инициатор проекта, ректор университета «Мирас» Нуркен Халыкберген, был включён в World Toilet Hall of Fame — Зал славы Всемирной туалетной организации.

Президент Всемирной туалетной организации Джек Сим подчеркнул важность общественных санитарных объектов для здоровья населения, развития туризма и формирования городской среды.

«Общественный туалет крайне важен для общественного здоровья. Он либо создаёт болезни, либо останавливает их. Во-вторых, он очень важен для самоуважения людей. Если туалет всегда грязный, люди думают, что правительство неэффективно. Чистый туалет — это ещё и туристический поток. Без туалета туристов не будет. Туристы не хотят ехать и мучиться — они хотят наслаждаться, тратить деньги, путешествовать. Поэтому чистый туалет очень важен», — отметил Джек Сим.

Горожане положительно оценивают появление современных общественных туалетов, отмечая их чистоту, удобство и технологичность.

«Очень хорошие туалеты, туда можно зайти, всё опрятно, ничем не пахнет. Всё очень технологично устроено. Удобно находиться, комфортно. Особенно на Арбате, где можно отсканировать лицо и зайти без использования приложений», — поделился один из жителей.

Другой горожанин отметил, что состояние общественных туалетов влияет на общее впечатление о городе.

«Лицо города — это туалеты. Как бы это ни звучало неэстетично, но это так и есть», — сказал он.

Ещё один житель поддержал развитие проекта, подчеркнув его пользу для горожан и туристов.

«Это очень хорошо, чтобы жители и гости могли посещать. Очень правильное мероприятие и дело», — отметил участник опроса.

Проект «Мирас Тазалық» продолжает развиваться. Его основная задача — не только строительство новых санитарных комплексов, но и формирование городской культуры, в которой чистота, комфорт и доступность общественных туалетов становятся нормой.