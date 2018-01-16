В понедельник человечество пережило самый депрессивный день в году. Для определения даты «грустного понедельника» (Blue Monday) учитывается несколько факторов.

15 января стало самым депрессивным днём 2018 года. Зачастую этот день выпадает именно на третий понедельник января, однако несколько раз приходился на конец месяца, сообщает Life.ru.

Такой вывод был сделан согласно подсчётам, которые были разработаны британскими учёными в 2005 году.

Для определения даты «грустного понедельника» (Blue Monday) учитывается несколько факторов, среди которых погода, уровень расходов (разница между долгом и платёжеспособностью) и количество времени, прошедшего со дня Рождества.

Отмечается, что этот день отличается депрессивным настроением, неудачно принятыми решениями и низким уровнем мотивации.