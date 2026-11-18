В Шымкенте 42-летняя Гузаль Каратаева, пострадавшая от нападения с кислотой, добивается ужесточения обвинения в отношении бывшего супруга. Женщина и её адвокат настаивают на переквалификации уголовного дела на покушение на убийство либо умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Нападение произошло в начале августа. По словам потерпевшей, бывший супруг облил её едкой жидкостью. Женщина выжила, однако получила серьёзные ожоги лица и шеи. Спустя несколько месяцев она продолжает лечение и сталкивается с последствиями травм, которые существенно ограничивают её повседневную жизнь.

Из-за образовавшихся рубцов Гузаль испытывает трудности при приёме пищи и движении. По её словам, повреждённые ткани стягивают кожу настолько сильно, что она не может полностью выпрямиться.

«Рубцы беспокоят, нормально есть не могу, рот не открывается. С левой стороны плечо настолько стянуло, что я не могу выпрямиться. Я бы хотела, чтобы он понёс наказание за покушение на убийство. Пусть он осознает, что совершил», — рассказала Гузаль Каратаева.

После нескольких месяцев лечения женщине предстоит длительная реабилитация и реконструктивные операции. По словам Гузаль, перед хирургическим вмешательством необходимо дождаться созревания рубцовой ткани. Этот процесс может занять около года. При этом найти в Казахстане специалиста, готового провести необходимые реконструктивные операции после полученных ожогов, пока не удалось. Лечение за рубежом требует значительных финансовых затрат.

Гузаль воспитывает троих детей, младшая из которых несовершеннолетняя. После пережитого нападения женщина также получает психологическую помощь.

В настоящее время уголовное дело расследуется по статье 107 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающей ответственность за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Однако адвокат потерпевшей Гулайхан Турсуманова не согласна с такой квалификацией. По её мнению, характер полученных травм и последствия нападения требуют более серьёзной правовой оценки.

«Мы выясняли, есть ли в Шымкенте хирург, который мог бы помочь нам в этом деле, но такого специалиста не нашли. Обезображивание лица может являться основанием для признания тяжкого вреда здоровью. Однако сейчас дело расследуется по статье 107 — причинение вреда здоровью средней тяжести», — пояснила адвокат.

Защита потерпевшей стороны добивается переквалификации действий подозреваемого на покушение на убийство либо умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Для установления степени тяжести полученных повреждений назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, адвокат ходатайствовала о привлечении реконструктивного хирурга, который сможет оценить последствия ожогов, степень повреждения тканей и возможности восстановления внешности и подвижности пострадавшей.

Результаты экспертных исследований могут иметь значение для дальнейшей правовой оценки обстоятельств произошедшего.

В настоящее время бывший супруг Гузаль Каратаевой находится под стражей. Окончательная квалификация его действий и вопрос виновности будут определяться в установленном законом порядке.

Сама пострадавшая продолжает лечение и надеется, что результаты дополнительной экспертизы позволят дать произошедшему надлежащую правовую оценку.