В результате ДТП на трассе Самара — Шымкент заживо сгорели 52 узбекистанца

На автодороге Самара – Шымкент в Актюбинской области сгорел автобус, по предварительной информации погибло 52 гражданина Узбекистана.

52 человека сгорели в автобусе в Актюбинской области. По предварительным данным, пострадало 57 человек. 52 человека погибли, пятерым удалось выбраться из горящего автобуса.

Возгорание автобуса произошло на трассе Самара-Шымкент в 10 километрах от поселка Калыбай в 320 километрах от Актобе. На место пожара направлены сотрудники центра медицины катастроф, противопожарной части Иргизского района.

В департаменте ЧС организован оперативный штаб под руководством заместителя акима области, развернута горячая линия психологической службы.

Информацию о произошедшей трагедии подтвердил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов. Пресс-релиз о трагедии опубликован на сайте КЧС МВД РК.

«18 января 2018 года в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км трассе «Самара-Шымкент» во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки «Икарус». В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Пятерым пассажирам, которым удалось выбраться, оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК. Остальные 52 человека погибли на месте», – сообщил Руслан Иманкулов.

Телефоны «горячей линии»: +7 7132 56-29-62, +7 7132 56-68-85.