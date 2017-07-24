Что известно о погибших советнике акима и депутате маслихата ЮКО

В ДТП на трассе Шымкент-Самара погибли советник акима ЮКО Сеит Ертай и депутат областного маслихата Камытбек Айтореев, сообщает Tengrinews.kz.

По данным пресс-службы акимата ЮКО, Сеит Мырзакулулы Ертай родился 20 июля 1971 года в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области. Обучался в Алматинском государственном университете имени Абая, позже — в Международном казахско-турецком университете имени Ахмеда Ясави. Является обладателем ордена «Құрмет» и семи юбилейных медалей.

Трудовую деятельность начал в 1993 году с должности специалиста Комитета по делам молодежи Мактааральского района ЮКО. В разные годы работал проректором и помощником ректора колледжа при Международном казахско-турецком университете имени Ахмеда Ясави, главным специалистом отдела внутренней политики и социальной сферы Мактааральского района, акимом сельского округа имени Казыбек би.

В 2001 году назначен на должность главного инспектора аппарата акима ЮКО в Шымкенте. В 2005-2009 годах работал в должности начальника отдела по связям с общественностью аппарата акима области. 6 сентября 2016 года был назначен советником акима Южно-Казахстанской области.

Камытбек Нуржанович Айтуреев родился в 1962 году в Южно-Казахстанской области. По данным сайта областного маслихата, в 1985 году он окончил Казахский сельскохозяйственный институт Ордена трудового Красного знамени. Обладатель медали «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл».

Трудовую деятельность начал в 1978 году с должности рабочего отделения №1 совхоза «XX-Партсъезд», а затем старшего агронома отделения №1 и бригадира бригады отделения №5 совхоза «XX-Партсъезд». В 1994 году стал председателем крестьянского хозяйства «Бекболат» в Мактааральском районе, в разные годы был директором ряда ТОО. В 2006 году назначен на должность заместителя акима Шардаринского района ЮКО, в 2012 году возглавил районный акимат. В 2016 году стал секретарем Южно-Казахстанского областного маслихата, а позже в том же году избран депутатом маслихата Южно-Казахстанской области.

Напомним, на 107-м километре трассы Шымкент-Самара 23 июля около 13:00 авто марки Toyota Land Cruiser Prado въехало в «ГАЗ-53», который стоял на обочине с технической неисправностью. Два пассажира авто марки Toyota погибли на месте ДТП.