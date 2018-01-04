В Шымкенте объявлен конкурс, посвященный былинному богатырю Илье Муромцу. Организаторы предоставили положение о конкурсе, в котором могут принять участие городские школьники.
Положение конкурса
Дата проведения – 10 января 2017 года. Время проведения – 11:00.
Место проведения –школа №11 им. А. Навои по адресу: ул. Турысова, 17.
Цель – прививать шымкентским школьникам глубокий интерес к русской национальной культуре, фольклорному творчеству; способствовать выявлению талантливой молодёжи города, формировать будущую творческую и интеллектуальную элиту региона.
Перечень мероприятий:
конкурс иллюстраций юных художников к циклу былин, посвящённых Илье Муромцу,
конкурс ораторского искусства «Слово об Илье Муромце»,
конкурс чтецов былин,
конкурс поэтического мастерства.
Конкурс иллюстраций
От школы может быть представлено 4-5 работ. Иллюстрации должны быть выполнены на формате А-3, отражать содержание былин, рассказывающих о жизни и подвигах Ильи Муромца. Иллюстрации выполняются любыми материалами: акварельные, масляные краски, цветными или простыми карандашами, фломастерами, мелками и т.д.
Оценивается: самостоятельность выполнения, соответствие теме, оригинальность мышления, аккуратность выполнения работы.
Конкурс ораторского искусства «Слово о Илье Муромце»
От школы представляется один участник. Выступление должна быть регламентировано 3 минутами. Речь может быть прочитана с листа или произнесена. Содержание допускается в поэтической или прозаической форме.
Оценивается: оригинальность мышления, содержание текста (обращение к конкретным фактам, отражённым в былинах, анализ образа, сопоставительный анализ образа Ильи Муромца и других богатырей и т.д.), эмоциональность речи, грамотность речи.
Конкурс чтецов былин
От школы должен быть представлен один участник.
Оценивается: эмоциональность чтения, грамотность чтения.
Конкурс поэтического мастерства
От школы представляется один участник. Произведение должно соответствовать канонам былинного творчества (то есть, должно быть написано в духе былинного творчества, подражания былинам).
Оценивается: качество текста, грамотность, соответствие канонам былинного творчества, эмоциональность исполнения.
Команды – победительницы награждаются грамотами и памятными призами
Спортивная часть конкурса
Цели и задачи:
1.Сохранение национальных спортивных традиций славянских народов.
2. Формирование высокой культуры межнациональных отношений .
Место проведения: спортивный зал школы № 11 им. А. Навои по адресу: ул. Турысова, 17.
Время проведения: 10 января, 11:00.
Участники соревнований: учащиеся 9-11 классов (2000 – 2001 г. рожд.)
Команда 4 мальчика + 2 девочки + 2 запас; единая форма; заявки предоставляются в день соревнований до 10:00.
Программа и условия проведения соревнований
Номинации:
— богатырская силушка: 2 м., гиря 8 кг.( верхней фазе рука выпрямлена, пятки не отрываются от пола).
— дартц – метание дротиков: 2+1 по 3 попытки (суммируются все попытки)
— кольцеброс: 2+1 по 5 попыток (суммируются все попытки).
— метание бревна: 1+1 по 2 попытки на дальность. (лучшая в зачёт) – с/р или с/м, не переступая линию.
— толкание ядра (набивной мяч) 1+1, по 2 попытки на дальность. (лучшая в зачёт) – с/р или с/м, не переступая линию
— весёлая скакалочка: 2 д. без остановки, суммируются прыжки, на длинной скакалке с забегом ( 2 чел. из команды крутят скакалку).
— бой мешками . (2+1) бревно, лавка (олимп. система)
— «черенок на себя». (2+1), сидя из положения «ноги вперёд» в парах( с соперником). Вырвать черенок на себя или приподнять соперника(олимп. система).
— амреслинг, 1м., борьба на руках (олимп. система).
— лазание по канату (1+1) , на время. Суммируется. М. без помощи ног, Д – с помощью ног.
-перетягивание каната. вся команда9олимп. система)
Судейская коллегия оставляет за собой право изменить программу и условия соревнований.
Подведение итогов и награждение
Итоги соревнований подводятся по наименьшей сумме мест. В случае равенства суммы мест предпочтение отдаётся команде, занявшей лучшее место в перетягивании каната.
Команды – победительницы награждаются грамотами и памятными призами.