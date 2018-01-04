В Шымкенте объявлен конкурс, посвященный былинному богатырю Илье Муромцу. Организаторы предоставили положение о конкурсе, в котором могут принять участие городские школьники.

Положение конкурса

Дата проведения – 10 января 2017 года. Время проведения – 11:00.

Место проведения –школа №11 им. А. Навои по адресу: ул. Турысова, 17.

Цель – прививать шымкентским школьникам глубокий интерес к русской национальной культуре, фольклорному творчеству; способствовать выявлению талантливой молодёжи города, формировать будущую творческую и интеллектуальную элиту региона.

Перечень мероприятий:

конкурс иллюстраций юных художников к циклу былин, посвящённых Илье Муромцу,

конкурс ораторского искусства «Слово об Илье Муромце»,

конкурс чтецов былин,

конкурс поэтического мастерства.

Конкурс иллюстраций

От школы может быть представлено 4-5 работ. Иллюстрации должны быть выполнены на формате А-3, отражать содержание былин, рассказывающих о жизни и подвигах Ильи Муромца. Иллюстрации выполняются любыми материалами: акварельные, масляные краски, цветными или простыми карандашами, фломастерами, мелками и т.д.

Оценивается: самостоятельность выполнения, соответствие теме, оригинальность мышления, аккуратность выполнения работы.

Конкурс ораторского искусства «Слово о Илье Муромце»

От школы представляется один участник. Выступление должна быть регламентировано 3 минутами. Речь может быть прочитана с листа или произнесена. Содержание допускается в поэтической или прозаической форме.

Оценивается: оригинальность мышления, содержание текста (обращение к конкретным фактам, отражённым в былинах, анализ образа, сопоставительный анализ образа Ильи Муромца и других богатырей и т.д.), эмоциональность речи, грамотность речи.

Конкурс чтецов былин

От школы должен быть представлен один участник.

Оценивается: эмоциональность чтения, грамотность чтения.

Конкурс поэтического мастерства

От школы представляется один участник. Произведение должно соответствовать канонам былинного творчества (то есть, должно быть написано в духе былинного творчества, подражания былинам).

Оценивается: качество текста, грамотность, соответствие канонам былинного творчества, эмоциональность исполнения.

Команды – победительницы награждаются грамотами и памятными призами

Спортивная часть конкурса

Цели и задачи:

1.Сохранение национальных спортивных традиций славянских народов.

2. Формирование высокой культуры межнациональных отношений .

Место проведения: спортивный зал школы № 11 им. А. Навои по адресу: ул. Турысова, 17.

Время проведения: 10 января, 11:00.

Участники соревнований: учащиеся 9-11 классов (2000 – 2001 г. рожд.)

Команда 4 мальчика + 2 девочки + 2 запас; единая форма; заявки предоставляются в день соревнований до 10:00.

Программа и условия проведения соревнований

Номинации:

— богатырская силушка: 2 м., гиря 8 кг.( верхней фазе рука выпрямлена, пятки не отрываются от пола).

— дартц – метание дротиков: 2+1 по 3 попытки (суммируются все попытки)

— кольцеброс: 2+1 по 5 попыток (суммируются все попытки).

— метание бревна: 1+1 по 2 попытки на дальность. (лучшая в зачёт) – с/р или с/м, не переступая линию.

— толкание ядра (набивной мяч) 1+1, по 2 попытки на дальность. (лучшая в зачёт) – с/р или с/м, не переступая линию

— весёлая скакалочка: 2 д. без остановки, суммируются прыжки, на длинной скакалке с забегом ( 2 чел. из команды крутят скакалку).

— бой мешками . (2+1) бревно, лавка (олимп. система)

— «черенок на себя». (2+1), сидя из положения «ноги вперёд» в парах( с соперником). Вырвать черенок на себя или приподнять соперника(олимп. система).

— амреслинг, 1м., борьба на руках (олимп. система).

— лазание по канату (1+1) , на время. Суммируется. М. без помощи ног, Д – с помощью ног.

-перетягивание каната. вся команда9олимп. система)

Судейская коллегия оставляет за собой право изменить программу и условия соревнований.

Подведение итогов и награждение

Итоги соревнований подводятся по наименьшей сумме мест. В случае равенства суммы мест предпочтение отдаётся команде, занявшей лучшее место в перетягивании каната.

Команды – победительницы награждаются грамотами и памятными призами.