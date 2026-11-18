В Шымкенте состоялся городской турнир по шоудауну среди незрячих и слабовидящих людей. Соревнования стартовали 16 ноября и собрали более 25 участников разного возраста и уровня подготовки. Спортсмены боролись за призовые места в нескольких категориях, сформированных с учётом возраста и игрового опыта.

Шоудаун — спортивная игра, разработанная специально для людей с нарушениями зрения. Она появилась в Канаде в конце 1970-х годов и по своему принципу напоминает настольный теннис.

Главная особенность шоудауна заключается в том, что участники ориентируются преимущественно на слух. С помощью специальных бит спортсмены отбивают мяч, внутри которого находятся звуковые элементы. Задача игрока — направить его в ворота соперника и не пропустить ответный удар.

В Шымкенте этот вид спорта постепенно набирает популярность среди людей с нарушениями зрения. Одним из победителей городского турнира стал 34-летний Фарух Ырыскулов. Мужчина занимается шоудауном уже четыре года. По его словам, регулярные тренировки помогают развивать реакцию, координацию движений, укреплять здоровье и расширять круг общения.

На нынешних соревнованиях спортсмен сумел обойти соперников и занять первое место в своей категории.

По опубликованным данным, сегодня шоудауном в Казахстане занимаются около тысячи человек. В разных регионах проводятся соревнования, организуются республиканские турниры и формируется национальная сборная для участия в международных стартах.

Как рассказал председатель Шымкентского городского филиала Казахского общества слепых Марат Примжанов, интерес к этому виду спорта в стране заметно вырос за последние несколько лет.

«Особенность этой игры заключается в том, что спортсмены ориентируются на слух, отслеживая движение специального мяча, который издаёт звук. Шоудаун — один из видов спорта, широко развитых в мире. В Казахстане он также активно развивается последние три-четыре года», — отметил Марат Примжанов.

По его словам, дальнейшее развитие шоудауна в Шымкенте во многом зависит от доступности специализированной спортивной инфраструктуры.

Представители городского филиала Казахского общества слепых надеются, что при строительстве нового спортивного комплекса в городе предусмотрят отдельное пространство для занятий шоудауном. Это позволит привлечь к тренировкам больше незрячих и слабовидящих жителей.

У представителей Шымкента уже есть опыт участия в международных турнирах. По информации городского филиала Казахского общества слепых, местные спортсмены выступали на соревнованиях в Швейцарии и России, где занимали призовые места.

В 2026 году сборная Казахстана также завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по шоудауну, проходившем в Сеуле. По итогам городского турнира в Шымкенте определили победителей в нескольких категориях. Лучших участников наградили специальными призами. Организаторы рассчитывают, что проведение подобных соревнований поможет привлечь больше людей с нарушениями зрения к регулярным занятиям спортом и развитию шоудауна в городе.