В Шымкенте рассыпается надземный переход по улице Байтурсынова. Жители Шымкента боятся переходить дорогу по надземному переходу. Обеспокоенные горожане обратились в социальных сетях с просьбой обратить внимание на ветхое строение по улице Байтурсынова.

Осторожно, опасный переход! Возмущенные горожане с пометкой «обратите внимание» выкладывают в социальных сетях фото надземного перехода. Беспокоят горожан осыпающиеся ступеньки и дыры в ветхом сооружении.

Пешеходный переход давно нуждается в ремонте. Рассыпающаяся конструкция беспокоит горожан еще и потому, что поблизости расположена школа. Для сотен учеников переход по мосту — единственная возможность безопасно перейти на другую сторону улицы. Хотя сегодня всё больше тех, кто уверен, что безопаснее перебежать через дорогу.

Камила Канат, жительница Шымкента: «Мост ужасный, он давно нуждается в реставрации и тут нужен хороший подрядчик. Все ступеньки осыпаются, если наступить на ступеньку и она осыпется, человек получит перелом. У людей нет другого выхода: тут нет пешеходного перехода, опасное движение и нет подземки…»

Когда переход ремонтировали в последний раз и ремонтировали ли вообще? Сотрудники ЖКХ ответить не могут. Одно успокаивает, надземной переправой всё же займутся. Правда, произойдет это не раньше весны.

Жандос Оспанов, главный специалист сектора благоустройства отдела ЖКХ г. Шымкента: «До этого времени территорию на улице Байтурсынова обслуживала компания «Тургын уй», проводила санитарные работы. Сейчас мы ждем, когда выделят средства на реконструкцию этого надземного моста. А те дыры, которые там есть сейчас, устранит эта же компания. Все дело в погоде. Как только погода установится — дыры залатают, чтобы школьникам и жителям было безопасно…»

Жителям города коммунальщики дают «дельный» совет — быть внимательнее. Чтобы не переломать себе конечности — нужно всё время смотреть под ноги. Либо идти до ближайшего перекрестка со светофором. Так — гораздо безопаснее, хотя и дольше.

Анастасия Новикова