Журналист из Риги был удивлен «Шпротам по-рижски», сделанным в Шымкенте

Журналист из Риги Владимир Решетов был удивлен «шпротам по-рижски», сделанным в Шымкенте. И обнаружил он шымкентские шпроты в одном из магазинов российского Волгограда.

И если шымкентцы сейчас могут по праву гордиться наличием своей продукции в магазинах России, то балтийский журналист был просто поражен. Владимир назвал это самым удивительным открытием.

Наш информационный портал Otyrar.KZ приводит отрывок из материала Владимира Решетова «Нестоличные заметки«.

…Камертоном жизни любого населенного пункта, на мой взгляд, являются магазины — особенно, сетевые. В Волгограде их достаточно много — какие-то больше, какие-то меньше. Ассортимент традиционный — выбор продуктов достаточно широкий. В условиях санкций обращает на себя внимание происхождение товаров: молочная, мясная продукция сплошь отечественная, хотя некоторые бренды (например, «Простоквашино») являются собственностью зарубежных монстров, таких, как «Данон».

Хотя российские производители все же хитрят, присваивая сырам, например, названия, ассоциирующиеся с санкционными: «Тильзитский», «Золото Европы», «Маасдам» и проч. Пользуется спросом сыр «Брест-Литовский» из Белоруссии. Не исчез с прилавков легендарный, советских времен плавленый сыр «Дружба».

На полках рыбных консервов превалируют изделия из… Беларуси, есть банки с маркировкой Черногории.

Но самое удивительное открытие я сделал, взяв в руки стеклянную банку со «Шпротами по-рижски»: оказывается, их производят в казахстанском городе Шымкенте!..

Что касается наличия свежей или охлажденной рыбы, то мне удалось в нескольких магазинах обнаружить только мороженую — хек, путассу.

Впрочем, в городе нет недостатка в рыбе из Волги и окрестных озер. Правда, чаще всего свежую рыбу здесь, вплоть до зимы продают на прилавках рынка или с ящиков прямо на обочине дороги: лещ, толстолобик, белый амур, карась, окунь. А уж вяленую можно найти в любом магазине и забегаловке.

Сельхозпродукцией здесь традиционно, еще с советских времен торгуют с машин, мешками или на развес. Цена картофеля за килограмм сейчас близка к цене его на рижском рынке — 30 рублей. Похожие на европейские и цены на помидоры, на свежие огурцы, хурму. Букет свежего лаврового листа (из Абхазии) стоит 40 рублей, сладкий миндаль — 1 тысяча рублей за килограмм. Яблоки хорошего качества дешевле 50 рублей мне найти не удалось…

Россиян, в отличие от жителей Риги, шымкентскость шпрот не удивляет.

К слову, о шымкентских шпротах на российских форумах довольно много отзывов, подавляющее большинство — положительные. Россияне не только с удовольствием едят шымкентский продукт, но и рекомендуют его друзьям и знакомым.

Особенно привлекает россиян стеклянная банка.

«Это очень удобно, так как остаток не надо перекладывать. Хранить можно долго в холодильнике. Рыбки все одинаковые, вкусные, не крошатся. Продукт республики Казахстан, стоит не дорого, всего 83 рубля. Составе указана копченая килька, масло растительное и соль. Ничего лишнего…» — из комментариев пользователей интернета.