О пальмовом масле слышали все. Даже те, кто никогда его «живьем» не видел и совершенно не представляет, как его делают. Об этом продукте говорят и в популярных ток-шоу, и с высоких политических трибун. Его используют как аргумент в международных играх, когда, например, нужно запретить ввоз каких-то продуктов.

Медики продвигают полярные точки зрения: от «это канцероген и убийца сосудов» до «это масло гораздо полезнее сливочного». А какое оно на самом деле, это «масло из пальмы», и с чем его едят?

Зачем нам столько

Поводом поискать серьезную информацию об этом продукте для нас стало выступление депутата мажилиса Ахмета Мурадова, который очень обеспокоился резким ростом ввоза пальмового масла в Казахстан. «Имеются многочисленные факты выявления на границе и в торговых сетях Казахстана некачественной пищевой продукции, в том числе способной нанести вред здоровью наших граждан. В этой связи обращает на себя внимание динамика резкого расширения использования в пищевой промышленности республики пальмового масла», – обратился мажилисмен с запросом к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву.

Депутат также напомнил, что «пальмовое масло, по мнению многих специалистов, небезопасно» и способно повышать «уровень холестерина, из-за чего поражаются сосуды». Популярность пальмового масла объясняется тем, что оно гораздо дешевле молочных жиров и «может делать феноменально дешевым производство плавленых сыров, творога, масла, кондитерских изделий, чипсов и других продуктов питания».

Далее мажилисмен Мурадов призвал «ускорить в рамках Таможенного союза введение изменений в технический регламент по качеству масла», а Министерство здравоохранения должно «обеспечить контроль за качеством пальмового масла, ввозимого из-за рубежа, не допускать ввоза фальсифицированного масла, ужесточить требования к маркировке пищевых товаров, включающих в свой состав пальмовое масло».

Здесь депутат прав на сто процентов – безвредность пальмового масла напрямую зависит от его качества. И вот тут карты в руки госконтролю. Покупатели не могут проконтролировать состав продукта – на куске сыра его не напишут. Серьезно проверить продукт можно только при ввозе в страну или при его производстве здесь у нас.

Откуда в пальме масло

А теперь интересная информация о пальмовом масле. Полистав журнал «Наука и жизнь», № 4, 2015, мы узнали следующее:

Источником пальмового масла служит африканская масличная пальма. Хотя родина масличной пальмы находится во влажных тропиках Западной и Центральной Африки, основные плантации и производство сосредоточены в Малайзии и Индонезии.

Дикорастущие пальмы плодоносят дважды в год, на плантациях удаётся собирать до четырех урожаев. Плод масличной пальмы – костянка величиной со сливу. Она окружена сочной волокнистой мякотью околоплодника, которая служит основным сырьем для получения пальмового масла. Под твердой скорлупой находится мягкое семя, которое называют пальмовым ядром. Из семян извлекают пальмоядровое масло.

Свежеотжатое пальмовое масло имеет оранжево-желтый цвет, приятный вкус и фиалковый запах. В непереработанном виде оно используется только как техническое.

Большая часть сырого пальмового масла подвергается ректификации, отбеливанию и дезодорированию, после чего оно становится пригодным для употребления в пищевых целях.

Извлеченное из семян пальмоядровое масло имеет желтый цвет и легкий, приятный аромат. Получают его в значительно меньшем количестве и по более сложной технологии, поэтому оно стоит дороже пальмового и в основном используется для производства высококачественных косметических и моющих средств.

Около 80% пальмового масла в том или другом виде идет в пищу. Его употребляют как растительное масло для жарки, заправки салатов либо используют в пищевой промышленности, добавляя в мороженое, шоколад, чипсы, каши быстрого приготовления, замороженные продукты, хлебобулочные изделия.

Главное – качество и мера

В мировой практике используют его и в качестве сырья для производства биотоплива. Но пальмовое масло – это не самый важный вид биодизеля топлива. Для работы моторов самое востребованное масло – рапсовое. Также используется подсолнечное и соевое. Заметьте, никто на этом основании не призывает полностью отказаться от этих масел в пище.

В интервью телеканалу «МИР 24» глава правления АНО НИЦ «Здоровое питание», доктор медицинских наук, профессор МГУ Олег Медведев говорит: «Пальмовое масло безвредно. Это типичный представитель растительных масел. Оно не так сильно отличается от подсолнечного и даже от оливкового. Поэтому вреда для здоровья от употребления пальмового масла практически нет. Единственное, на что обращают внимание – в пальмовом масле довольно много насыщенных жиров – порядка 50%. Слишком большое потребление насыщенных жиров не очень хорошо сказывается на здоровье. Но с другой стороны, в сливочном масле жиров еще больше – 60%. Поэтому все зависит от того, с чем сравнивать».

Действительно, пальмовое масло значительно уступает по содержанию ненасыщенных жирных кислот жидким маслам растительного происхождения. Зато в сравнении с животным сливочным маслом оно имеет явное преимущество. Не говоря уже о других животных жирах – говяжьем, бараньем, которые мы спокойно едим, да еще в каких количествах.

Медики предупреждают, вредно не само пальмовое масло (хорошего качества), а огромное количество съедаемых продуктов, в которые оно входит, а это конфеты, мороженое, сырные продукты, шоколадки, творожки, чипсы… Заметили, это самые любимые лакомства наших детей. И если тема вреда пальмового масла вам очень близка и вы сомневаетесь в его безвредности, то начните хотя бы с того, что ограничьте эти лакомства в рационе своих детей.

А как у них

Теперь посмотрим, где больше всего потребляют этот «скандальный» продукт. Около 60% общего объема пальмового масла потребляется в странах Азии, главным образом в Индонезии, Индии и Китае.

На Европу приходится около 10 процентов. В 2016 году в цифрах это было 2 миллиона 900 тысяч тонн, примерно 5 килограммов в год на 1 европейца. Но судя по статистике, Европа постепенно снижает потребление пальмового масла. К слову, есть такая точка зрения, что европейцы таким образом еще и пытаются сохранить природные леса, которые безжалостно вырубают, расширяя плантации масличной пальмы.

В США на душу населения в том же 2016 году приходилось чуть более 3 килограммов продукта. Но там наоборот его потребление начинает расти. Страна, где популярность пальмового масла за последние годы выросла в разы, это Индия – 7 килограммов в год на 1 человека.

Страны входящие в ЕАЭС уже несколько лет собираются поставить использование пальмового масла под контроль. С начала этого года должна была заработать норма о маркировке – производителей молока и молочной продукции собирались обязать указывать на упаковке крупным шрифтом, информацию о содержании в продукте пальмового масла. Но пока, насколько нам известно, подобные изменения в техрегламент не внесены. Зато внесены другие, из-за которых сложности могут возникнуть с использованием натурального сливочного масла.

Вот, читаем свежую новость.

«В 2018 году Минский маргариновый завод закупит 600 тысяч тонн пальмового масла. На пальмовое масло и его аналоги взамен сливочному переходит также кондитерская промышленность Беларуси. Причина внезапно вспыхнувшей любви пищевиков к пальмовому маслу, сообщает «Белорусский партизан», в решении ЕАЭС, в соответствии с которым с 1 января 2018 года ужесточены требования к содержанию транс-изомеров жирных кислот в продуктах питания (иными словами – сливочного масла). В продуктах их теперь должно содержаться не более 2% от всего жира в продукте. Соответствующее требование, установленное техническим регламентом Таможенного союза на масложировую продукцию».

Получается, нет ничего удивительного, что в страны ЕАЭС, и в том числе в Казахстан, усиленно завозят пальмовое масло. Им будут заменять натуральное сливочное…

Яна Котт