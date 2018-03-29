В этом году все медучреждения ЮКО подключат к информационной системе

Ознакомившись с работой ряда предприятий в Шымкенте, Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев посетил областную клиническую больницу и провел встречу с работниками системы здравоохранения области по вопросам реализации четвертого приоритета Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», направленного на улучшение качества человеческого капитала.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы развития системы здравоохранения. В частности, цифровизация и разработка программ управления заболеваниями, переход от лечения болезней к своевременной профилактике, внедрение обязательного медицинского страхования, подготовка кадров, либерализация рынка здравоохранения и снижение административных барьеров для частных организаций, привлечение инвестиций, улучшение инфраструктуры и развитие государственно-частного партнерства.

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что Правительство держит на особом контроле все эти вопросы.

В 2017 году на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений области было направлено 6,2 млрд тенге, показатель оснащенности достиг 65,1 %. В 2018 году в целях 100 % обеспечения организаций здравоохранения ЮКО компьютерной техникой планируется закупить 7 582 единиц техники.

Подробно о принимаемых мерах в области совершенствования системы здравоохранения рассказала вице-министр здравоохранения Лязат Актаева. В ходе обсуждения с комментариями также выступили представители медицинского сообщества области: руководитель управления здравоохранения М. Егизбаев, главный врач городской поликлиники № 6 Г. Кульбаева, представитель частной поликлиники У. Орынбаева, главный врач тубдиспансера Б. Сагынбеков.

Стоит отметить, в целях совершенствования работ поликлиник в 23 медицинских учреждениях внедрена система электронной очереди. Кроме того, в этом году все медицинские учреждения области будут подключены к информационной системе.

В рамках государственно-частного партнерства в микрорайоне Кайтпас города Шымкент началось строительство поликлиники № 10. В доверительное управление переданы санатории Бургулюк, Аксу-Жабаглы, разработана концепция 3-х поликлиник (№ 4, 9, 11), объявлен конкурс.

Также предусмотрено строительство областного онкологического центра, областного туберкулезного диспансера в Шымкенте и областного перинатального центра в Сарыагаше, которые будут осуществляться поэтапно.