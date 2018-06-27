В соцсетях ажиотаж вызвали сообщения о том, что на небе 27 июня 2018 года ожидаются две Луны, хотя чисто физически это нереально, так как у Земли всего один спутник. Ситуацию прокомментировали астрономы, сообщил topnews.ru

Дело в том, что около 23:30 мск Луна и Марс настолько приблизятся к Земле и друг к другу на небосводе, что оба окрасятся в красноватый оттенок. Жители Земли смогут в эту ночь наблюдать в небе две кровавые луны.

Полномарсие, которое состоится этой ночью, земляне могут наблюдать раз в 15-17 лет. Кроме того, Луна в этот момент будет проходить через центр земной тени и ее затмение продлится 1 час 43 минуты.

За последние сто лет, это будет самым продолжительным лунным затмением. А продолжаться оно будет 1.43. В последний раз оно было в 1830 года, а следующее такое явление ожидается только в 2287-м.

Затмение можно будет наблюдать на большей части территории России и в странах Средней Азии. Наилучшие условия видимости — в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Впрочем, некоторые ученые относятся к этому скептически. Так, астроном томского планетария Евгений Парфенов указывает на то, что расстояние от Земли до Луны — 380 тыс. км, а до Марса — 60 млн км. Его слова приводит пресс-служба планетария.

Ученый напоминает, что «фейк о двойной Луне» появляется в новостях с 2003 года. Тогда красная планета действительно подходила к Земле ближе и смотрелась яркой. В доказательство он приводит тот факт, что Марс по размерам в километрах в два раза больше Луны, но, чтобы он на небе выглядел как два спутника нашей планеты, он должен на небе находиться рядом с Луной.