Имена тех, чьи записи отправят на Марс, определят путем общественного голосования, передает ТАСС.

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о начале акции, позволяющей жителям Земли отправить на Марс свою аудиозапись в рамках проекта ExoMars.

«Уникальная возможность для жителей планеты Земля. Отправьте свою запись на Красную планету на карте памяти, чтобы ее потом транслировал с Марса инструмент платформы ExoMars», — говорится в сообщении, размещенном в Twitter агентства.

На сайте ЕКА отмечается, что окончание срока подачи заявок — 20 апреля. Имена тех, чьи записи отправят на Марс, будут определены путем общественного голосования. Чип памяти, как указывается в сообщении ЕКА, будет хранить 11 звуковых файлов длительностью не более 30 секунд, но только один будет выбран для трансляции на Землю.

«Как только тестовый звук будет передан обратно на Землю в виде радиоволн, он будет проанализирован, чтобы подтвердить, что оборудование готово к выполнению своих научных задач», — говорится на сайте агентства.

По словам специалиста ЕКА Жоржа Ваго, «этот конкурс не влияет на миссию, а является лишь творческим способом проверки функциональности прибора».

«Мы надеемся, что это вдохновит многих присоединиться к нашему путешествию в поисках признаков жизни на Марсе», — отметил он.

Совместный проект РФ и ЕКА намечен на июль 2020 года. Предполагается, что космический корабль с посадочной платформой и автономным марсоходом Pasteur достигнет орбиты Марса в марте 2021 года.

Одной из основных задач станет исследование грунта при помощи бура, установленного на марсоходе. Все данные будут передаваться на Землю через спутник ExoMars Trace Gas Orbiter, запущенный еще в рамках миссии 2016 года.