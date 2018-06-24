Наверняка у вас в доме есть особая тарелка. Та самая, которая связана с каким-то особым случаем. Ей уже не один десяток лет, и на ней даже появился небольшой скол, а вы не можете ее выбросить. Из разряда – рука не поднимается. Так что же делать?

Неужели и правда, придется расстаться с тарелкой, которая дорога, как память. Вы вынимаете ее из посудного шкафа, смотрите на нее и сами не замечаете, как улыбаетесь, потому что в этот момент мыслями переноситесь куда-то очень далеко, когда были молоды ваши родители. В доме праздник, витает аромат свежей выпечки. Мама такая красивая и нарядная раскладывает на столе тарелки из того самого еще бабушкиного сервиза, или те самые тарелки, что ей с первой своей стипендии купил в подарок брат, или… Таких «или» может быть много и очень разных – у каждого свое.

«Раненых» не добивают

Посмотрите вы на эту тарелку, погрузитесь в воспоминания, вздохнете еще раз и уберете обратно – разве можно выбрасывать память.

Между тем, мнения на счет того, хранить «раненую» посуду в доме или нет, есть самые разные. Кто-то говорит, что сломанная посуда притягивает в дом болезни и негатив, кто-то уверяет, что трещины и сколы – самая благоприятная среда для бактерий, поэтому от такой посуды нужно однозначно избавляться.

А если по фэн шуй, то вы и вовсе привлекли в дом столько отрицательной энергии, храня в нем ту самую тарелку, что даже странно, как это вы все еще по земле ходите.

Но, как выяснилось, есть и другая точка зрения. И думаю, она как раз и обрадует тех, кто никак не может расстаться с памятью, что связана с той самой тарелкой. Тем более, что благодаря особому взгляду, что несет в себе древнее искусство золотой заплатки, наше бережное отношение к вещам можно так же легко спроецировать на самого человека, его отношение к собственным недостаткам.

Как научиться ценить изъяны

Уж где-где, а в Японии умеют ценить всю красоту несовершенства. В наши дни вещи, которые разбиты или повреждены, попросту выбрасывают, ибо современная культура потребления подарила нам возможность легко и просто приобретать больше за меньшую цену. Но парадокс заключается в том, что таким образом у нас становится все меньше действительно ценных вещей, которые имеют свою историю, свои воспоминания, свою философию. Наш современный мир не терпит недостатков. Мы восхваляем молодость, красоту и новизну. В погоне за мечтой мы, порой, стараемся скрыть собственные ошибки, неудачи, падения и несовершенство. А искусство кинцуги несёт в себе так необходимую сегодня мудрость, применимую не только к керамическим чашам, но и к человеческой жизни.

Для многих кинцуги — это больше, чем просто починка посуды, это прекрасный способ научиться жить и переживать повседневные неприятности. Будь то изъян нашей чашки или изъян в нас самих, надо принять это несовершенство, постараться обратить его к лучшему, но ни в коем случае не прятать его, не пытаться замаскировать.

Кинцуги, или кинцукурой — японское искусство реставрации керамических изделий с помощью лака, смешанного с золотым, серебряным или платиновым порошком. Разбитую посуду склеивают, но трещины не маскируют, а наоборот, каждую из них подчёркивают.

Искусство кинцуги возникло в Японии в XV веке. По одной из версий, сёгун Асикага Ёсимаса разбил свою любимую чайную чашу. Он приказал отреставрировать её, и чашу отправили в Китай. Мастера восстановили чашу и вернули её сёгуну, но оказалось, что они соединили осколки ужасными крупными скрепками. Асикага Ёсимаса был недоволен выполненной работой и приказал японским мастерам найти более эстетичный способ вернуть чаше прежний вид. Они не только соединили осколки, но и превратили обычную посуду в предмет искусства. Так родилось не только новое искусство, но и новая философия.

О ценности неудач и провалов мы говорим часто. Но при этом, даже если очередной провал мы смогли превратить в успех, всё равно стараемся забыть о своих недостатках поскорее. Но, между тем, многие успешные люди признавались, что они гордятся своими провалами, потому что во многом благодаря им смогли обрести счастье и добиться успеха.

Философская основа искусства кинцуги заключается прежде всего в том, что поломки и трещины неотъемлемы от истории объекта, и поэтому не заслуживают забвения и маскировки, они учат правильно воспринимать неудачи и ценить красоту изъянов.

«Лечим» «ранения»

Делиться мастер-классом по восстановлению фарфора в технике кинцуги мы не будем – слишком много материала необходимо для того, чтобы склеить один-единственный скол. Да необходимые материалы разве что в интернет-магазине заказывать придется. А вот как отремонтировать фарфор в обычной технике, расскажем.

Прежде всего упредим реставрационных экстремистов: если вы счастливый обладатель майсеновского или гарднеровского фарфора, умерьте свой восстановительный пыл и успокойте себя тем, что в вашем распоряжении действительно музейный экспонат, который можно доверить только высококлассному специалисту.

Наши советы относятся именно к «голубым чашкам», т. е. к тем дорогим сердцу и памяти вазочкам, статуэткам, чайникам и чашкам, которые, тем не менее, не имеют музейно-коллекционной ценности.

Для начала подготовьте помещение. В нем должно быть хорошее естественное освещение, удобный стол, стул.

В качестве клея будем использовать эпоксидную смолу. Если не найдете, можно использовать суперклей, но работать с ним сложнее, он слишком быстро засыхает. Еще подойдет цианакрилатный клей.

Внимательно рассмотрите свою чашку на предмет обнаружения мелких сколов и трещин. Определите последовательность работ.

Сначала совместите куски без склейки.

Промойте чашку с осколками в очень горячей воде с мылом, больше подойдет детское мыло. Не нужно использовать средства для мытья посуды.

Обезжирьте поверхности спиртом.

Клей наносится на те фрагменты, которые по размеру меньше. Промажьте скол детали клеем. Слой должен быть идеально ровным и очень тонким.

Прижмите осколки плотно друг к другу. Для прочности соединения замотайте бинтом. Или используйте для фиксации другие материалы. Изделие нужно оставить до полного высыхания на три-четыре дня в теплом месте, например, возле батареи или печки. Остатки клея можно осторожно снять острым ножом. Если на изделии есть мелкие сколы, а осколков сохранить не удалось, заполняем эти сколы эпоксидной смолой, смешанной с подходящим красителем. После высыхания ее можно подшлифовать. Мелкие сколы не будет видно. Лучше восстановленной чашкой теперь не пользоваться по прямому назначению, пусть стоит в серванте в качестве украшения.

Конечно, профессиональные реставраторы посуды используют другие методы и материалы для реставрации изделий. Но их цель добиться абсолютного результата, чтобы места сколов было невозможно увидеть.

Выбираем правильный фарфор

Как правильно выбрать посуду из фарфора, на что обратить внимание при покупке, и какой должен быть уход за ней?

Самыми первыми изделия из фарфора начали производить китайцы. В VII-X веках он начал проникать в исламский мир, и только в XIV-XVII веках изделия из китайского фарфора стали появляться в Европе. Тайна, которой китайские мастера окружали технологию изготовления, порождала веру в его магические свойства. Многие верили, что посуда из фарфора меняет цвет, если еда в ней отравлена. Востребованность фарфора при дворах государей и труднодоступность изделий из него добавляли фарфору славы. Его не зазорно было преподнести в качестве подарка могущественному королю, им украшали залы, где проходили приемы, и доставали лишь по особым случаям.

Да и в наши дни сервиз из настоящего фарфора – роскошный подарок. Фарфоровая посуда — это символ роскоши, достатка и комфорта в доме. Но как выбрать тот самый, настоящий фарфор?

– Постучите по краю изделия деревянной палочкой – звук должен быть чистым, звонким, продолжительным и мелодичным.

– Цвет качественного фарфора варьируется от чисто-белого до молочного или бисквитного оттенков. Сероватые тона присущи дешевым изделиям из плохого материала, и лучше не покупать фарфор такого цвета.

– Фарфор очень тонкий материал. Он должен просвечивать. Посмотрите через тарелку или чашку на свою ладонь на фоне источника света (окна, например, или лампы) и вы четко увидите ее силуэт. Конечно, рука должна быть вплотную к изделию.

– Поверхность изделия из качественного фарфора должна быть гладкой. На ней не должно быть не только трещин, царапин или сколов (что является просто браком), но и бугорков или выемок, даже самых крошечных.

– Фарфоровые изделия никогда не покрывают рисунком или глазурью полностью. Сам материал является настолько привлекательным, что известные производители всегда оставляет чистые места, на которых можно видеть первоначальный цвет фарфора. Это касается не только блюдец или чашек, но и ваз.

– Поставьте предмет из фарфора, который собираетесь купить, на ровную поверхность – стол, прилавок. И внимательно посмотрите: донышко предмета должно плотно соприкасаться с поверхностью, без малейшего просвета.

Выполнив эту несложную экспертизу, вы сможете порадовать друзей (или самого себя) прекрасным подарком, который прослужит много лет, радуя своей красотой.

И напоследок маленький совет по уходу за фарфором. Посуда из фарфора, со временем, после длительной эксплуатации, может потемнеть и потерять свой респектабельный вид. Вернуть фарфору безупречную белизну можно протерев его тряпочкой смоченной винной кислотой или скипидаром. Также с этой проблемой поможет справиться пищевая сода, а также соль с уксусом. А пятна на фарфоровых тарелках можно удалить теплой водой, в которую добавлено немного нашатыря.

Саида Турсуметова