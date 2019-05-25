Посуду на сумму более 1 миллиона тенге задержали пограничники
В очередной раз отличились военнослужащие Сарыагашского пограничного отряда.
Так, в 23 часа 40 минут 21 мая 2019 года в пункте пропуска «Сарыагаш» (железнодорожный) при досмотре пассажирского поезда с сообщением «Андижан-Москва» в одном из вагонов (под сиденьями) была обнаружена крупная партия посуды ручного изготовления оценочной стоимостью около 1 224 000 тенге, сообщает Пресс-служба ПС КНБ РК.
Груз принадлежал гражданину Республики Узбекистан. Сопроводительные документы отсутствовали. Перечень перевозимых изделий:
— Чайник — 84 шт.
— Пиала — 320 шт.
— Чашка без ручки — 180 штук.
— Лоток — 184 шт.
— Сахарница — 220 шт.
— Ваза-120 шт.
Материалы переданы специалистам таможенной службы.