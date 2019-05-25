Посуду на сумму более 1 миллиона тенге задержали пограничники

В очередной раз отличились военнослужащие Сарыагашского пограничного отряда.

Так, в 23 часа 40 минут 21 мая 2019 года в пункте пропуска «Сарыагаш» (железнодорожный) при досмотре пассажирского поезда с сообщением «Андижан-Москва» в одном из вагонов (под сиденьями) была обнаружена крупная партия посуды ручного изготовления оценочной стоимостью около 1 224 000 тенге, сообщает Пресс-служба ПС КНБ РК.

Груз принадлежал гражданину Республики Узбекистан. Сопроводительные документы отсутствовали. Перечень перевозимых изделий:

— Чайник — 84 шт.

— Пиала — 320 шт.

— Чашка без ручки — 180 штук.

— Лоток — 184 шт.

— Сахарница — 220 шт.

— Ваза-120 шт.

Материалы переданы специалистам таможенной службы.