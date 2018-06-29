В Самарканде проходит Центрально-Азиатский Форум молодежи, об этом передает МИА «Казинформ».

В ходе форума председатель «Жас Отан» Данияр Сундетбаев предложил создать Совет молодежи стран Центральной Азии, который представит данную площадку на Международном форуме молодежи ЭКОСОС в Нью-Йорке в 2019 году. В форуме также принимают участие представители молодежи Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Российской Федерации.

Молодежь Центральной Азии обсуждает участие молодых лидеров в процессах достижения устойчивого социально-экономического развития в регионе. К тому же участники и гости форума были приглашены на следующий Форум молодежи Центральной Азии, который пройдет в 2019 году во вновь образованной в Казахстане Туркестанской области. Результатом встречи молодых лидеров Центральной Азии станет Меморандум между странами — участниками прошедшего форума о совместном сотрудничестве на 2019-2021 годы.