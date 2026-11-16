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На главную Анонс Шымкент занял третье место в рейтинге регионов Казахстана по количеству выданных документов

Шымкент занял третье место в рейтинге регионов Казахстана по количеству выданных документов

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Редактор Юлия Машковская
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Ежедневно в Центры обслуживания населения по всей стране обращаются тысячи услугополучателей. Граждане получают консультации, оформляют государственные услуги и забирают готовые документы.

По итогам третьего квартала текущего года в Казахстане было выдано более 2,5 млн документов.

Согласно рейтингу, Шымкент вошёл в тройку лидеров, заняв третье место среди регионов страны. За указанный период филиалом города было выдано 202 510 документов.

Таким образом, Шымкент продолжает демонстрировать высокие показатели по оказанию государственных услуг населению.

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