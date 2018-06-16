Как известно, от тюрьмы да от сумы никто не застрахован. Мы от всего сердца желаем всем избежать и того, и другого. Но на всякий случай предлагаем ознакомится с тем, как надо подавать заявление в полицию. Чтобы жертва преступления не оказалась еще и в водовороте бюрократической волокиты.

Свидетель, жертва, очевидец

Если каким-то образом вы стали очевидцем, свидетелем нарушения закона, или сами стали жертвой преступных посягательств, вам необходимо обратиться в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел должны оперативно отреагировать на поступивший сигнал, установить виновных лиц, принять меры по привлечению их к ответственности.

Однако, и это признают даже в прокуратуре, в этой на первый взгляд простой схеме нередко возникают сложности. Вот наиболее типичные из них.

Устное заявление

Случаются ситуации, когда правонарушение произошло на ваших глазах и оперативность обращения в полицию поможет быстрее раскрыть его.

Например, вы видите происходящую драку, ограбление, кражу. В данном случае, эффективнее как можно быстрее устно проинформировать об этом сотрудников полиции по телефону 102.

При этом необходимо помнить, что анонимное сообщение не может являться основанием для уголовного разбирательства. Однако и оно обязательно будет зарегистрировано и рассмотрено в установленном порядке.

Звонки граждан, поступающие на номер 102, записываются и в дальнейшем перепроверяются должностными лицами МВД и прокуратуры. Поэтому не сообщайте заведомо ложные сведения, в том числе о себе, так как за это в дальнейшем вы можете понести ответственность. В целом ваша конфиденциальность будет сохранена. Даже если в дальнейшем от вас потребуется выступление в суде в качестве свидетеля, то и здесь ваше инкогнито будет полностью сохранено. Для этого у органов следствия и суда в настоящее время имеется достаточно механизмов.

Стоит конечно помнить, что помощь следствию и суду является не только правом, но и обязанностью законопослушного гражданина Республики Казахстан. И уклонение от нее также чревато ответственностью.

Заявляем письменно

В случае, когда необходимо сообщить об уже произошедшем или готовящемся правонарушении, следует прийти в любое отделение полиции и заявить об этом.

Заявления об уголовных правонарушениях принимаются сотрудниками полиции в установленной форме. Образцы заявлений вам предоставят в отделении.

В случае, если имеются документы, подтверждающие факт правонарушения, они должны быть вами приобщены к поданному заявлению.

Внимание! На письменное заявление в полиции вам в обязательном порядке должны выдать талон-уведомление. Именно этот документ подтверждает факт обращения в полицию.

Заявление по интернету, в СМИ и пр.

Заявление также можно подать посредством интернета. Благодаря интернет-ресурсу «Qamqor.gov.kz» заявления напрямую попадают на регистрацию сотрудникам дежурных частей для принятия соответствующих мер. Более подробно об этом мы расскажем чуть ниже.

Помимо заявлений и сообщений граждан о преступлении, поводом для начала досудебного производства могут служить рапорты сотрудников органов уголовного преследования, явки с повинной, сообщения в СМИ.

Когда вам могут отказать

Вместе с тем, практика показывает, что значительное количество заявлений оказываются в дальнейшем без досудебного расследования, дела по ним полиция не возбуждает. Главным образом это происходит потому, что с юридической точки зрения в таких заявлениях отсутствуют признаки уголовного правонарушения.

К примеру, при подаче заявления об утере имущества (мобильного телефона, кошелька, документов и пр.), при отсутствии в нем явных признаков совершения хищения, обращения граждан, как правило, списываются в номенклатурное дело и остаются без рассмотрения.

Другой наиболее распространенный пример – списание сообщений без их рассмотрения по делам частно-публичного характера.

К ним относятся такие распространенные статьи Уголовного Кодекса, как мошенничество (ст.190 ч.1 УК РК), изнасилование (ст.120 ч.1 УК РК) и другие.

По указанным статьям сотрудниками правоохранительных органов заведение досудебных производств не может быть начато не иначе как по жалобе непосредственно потерпевших.

Об интернет-портале Генпрокуратуры РК для подачи заявлений

Генеральной прокуратурой РК разработан и внедрен проект «Регистрация заявлений и сообщений о преступлениях через электронный портал Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК».

Проект разработан в рамках совершенствования системы приема, учета, регистрации, рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, в соответствии с поставленными задачами в Концепции правовой политики республики на 2010-2020 годы, в Послании Президента «Новое десятилетие – Новый экономический подъем – Новые возможности» от 29 января 2010 года, и в целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов граждан, повышения их доверия к правоохранительным органам.

Проект полностью согласуется с требованиями уголовно-процессуального кодекса, в соответствии с которым орган уголовного преследования обязан принять, зарегистрировать и рассмотреть заявление или сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении (ч.1 ст.183 УПК).

Цели и задачи проекта – применение правоохранительными органами в своей деятельности современных технологий; минимизация сокрытия заявлений от учета путем нерегистрации; защита прав и законных интересов заявителей.

Схема работы проекта заключается в следующем. Заявитель, имеющий электронную цифровую подпись (далее — ЭЦП), получает возможность подать заявление о происшествии или преступлении в режиме реального времени посредством электронного портала на веб-сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам (далее — Комитет). Поданные таким образом заявления, в тот же момент поступают на соединенные с сервером Комитета автоматизированные рабочие места, установленные в дежурных частях органов уголовного преследования, и в автоматизированном режиме регистрируются в электронной книге учета заявлений. При этом у должностных лиц, принимающих данные заявления, отсутствуют какие-либо возможности удалить или не регистрировать их, что абсолютно исключает возможность их укрытия.

Портал расположен по адресу http://service.pravstat.kz/EussWar/ Выйти на ссылку также можно, задав в Гугле или ином поисковике следующие слова, «подать заявление в полицию/прокуратуру онлайн Казахстан». На портале размещена пошаговая инструкция для подачи заявления как при наличии электронной цифровой подписи у заявителя, так и без таковой. Конечно, пользоваться данным порталом лучше не по газетной статье, а непосредственно в сети онлайн.

Идем на прием

Прокуратурой Южно-Казахстанской области в декабре 2017 года для жителей региона открыт и функционирует Центр правоохранительных услуг, предоставляющий широкий спектр бесплатных правовых услуг на площадке прокуратуры.

В настоящее время прокурором области, начальником Департамента внутренних дел, руководителями местных исполнительных органов Южно-Казахстанской области и города Шымкента запланировано проведение личного примема граждан в соотвествии с прилагаемым графиком.

Гражданам, желающим быть принятыми вышеуказанными лицами, необходимо обратиться по адресу: г.Шымкент, ул. Бейбитшилик, 3 (это бывший проспект Мира) или позвонить по телефону 35-37-91.

Подготовил Данил Шемратов