В Шымкенте представили систему цифрового контроля в образовании

В Шымкенте прошёл семинар по цифровому контролю и эффективному использованию средств в сфере образования. В мероприятии приняли участие специалисты из 11 регионов Казахстана.

Участники обсудили механизмы финансирования дополнительного образования, цифровой учёт детей и контроль фактически оказанных услуг. Заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек представил опыт города по управлению государственным образовательным заказом.

По его словам, творческие, спортивные и другие направления дополнительного образования переданы управлению образования. Ваучеры на получение услуг в частных организациях теперь выдаются через специальную информационную систему.

«Мы отказались от платформ „ДамуБала“ и „Артспорт“. Теперь информационная система принадлежит управлению образования», — сообщил Сарсен Куранбек.

В рамках пилотного проекта в Шымкенте внедрили персональный учёт детей, механизмы исключения дублирующихся записей и цифровое подтверждение оказанных услуг. Для контроля также применяются биометрическая идентификация и цифровые проверки.

Отдельное внимание на семинаре уделили качеству интернета в школах. По словам руководителя управления цифровизации Шымкента Мухита Кемелова, в 2024 году школы города перевели на оптоволоконное подключение со скоростью 100 мегабит в секунду.

Для контроля качества связи также разработана система онлайн-мониторинга, которая позволяет отслеживать работу интернета в образовательных учреждениях в режиме реального времени.

Организаторы отмечают, что цифровые инструменты должны повысить прозрачность финансирования и качество предоставляемых образовательных услуг. Опыт пилотного проекта планируют изучать и другие регионы страны.