Три новых Дома шахмат открылись в Шымкенте

В Шымкенте открылись сразу три Дома шахмат. Новые площадки появились в парке Абая, Парке металлургов и на аллее в 17-м микрорайоне.

Один из самых крупных павильонов расположен в парке Абая. Его площадь составляет 223 квадратных метра. Здесь жители смогут играть в шахматы, тренироваться и участвовать в турнирах.

Площадки разместили в общественных пространствах, чтобы они были доступны для детей и взрослых. По словам Тимура Турлова, основная задача проекта — повысить интерес к шахматам и создать комфортные условия для занятий.

В день открытия за шахматной доской сыграла и кандидат в мастера спорта Айсана Улпан. Девочка готовится к крупным соревнованиям и считает, что новые площадки помогут популяризировать шахматы в городе.

Ещё два Дома шахмат открыли в Парке металлургов и на аллее в 17-м микрорайоне. На одной из площадок предусмотрена летняя терраса. В павильонах установлены специальные шахматные столы, а залы рассчитаны на одновременные занятия 96 и 48 человек.

Чемпион мира по шахматам среди любителей 2021 года Мухтар Айнакул отметил, что подобные Дома шахмат ранее появились в Кокшетау. В Шымкенте до этого шахматная площадка работала в Центральном парке.

Заниматься в новых павильонах дети и взрослые смогут бесплатно. Во время открытия также провели шахматный турнир и экологическую акцию с посадкой деревьев.