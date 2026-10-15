Более 300 гимнасток выступают на открытом турнире в Шымкенте

В Шымкенте проходит открытый турнир по художественной гимнастике на Кубок акима города. В индивидуальных выступлениях участвуют 312 спортсменок, ещё 28 команд соревнуются в групповых упражнениях.

За награды борются гимнастки из Шымкента, Тараза, Кызылорды и Бишкека. Среди участниц — София Юнусова, которая занимается художественной гимнастикой уже девять лет. На своих первых соревнованиях она заняла первое место и с тех пор продолжает выступать на турнирах.

Ещё одна участница, Софья Роскошная, пришла в гимнастику в шесть лет. В будущем она мечтает стать чемпионкой Азии и завоевать олимпийское золото.

Одной из задач турнира является отбор сильнейших спортсменок, которые представят Шымкент на предстоящем чемпионате Казахстана по художественной гимнастике.

По данным городской федерации, в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №9 занимаются более 400 воспитанников. С ними работают 38 тренеров и хореографов.

Президент Федерации художественной гимнастики Шымкента Муслимша Шаназаров отметил, что соревнования станут важным этапом подготовки к чемпионату страны, который также пройдёт в Шымкенте.

Открытый турнир продлится до 16 октября. Чемпионат Казахстана по художественной гимнастике состоится с 25 по 31 октября.