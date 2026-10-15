Музею жертв политических репрессий в Шымкенте исполнилось 25 лет

В Шымкенте Музею жертв политических репрессий исполнилось 25 лет. К юбилейной дате здесь прошла республиканская конференция с участием учёных, преподавателей вузов и потомков репрессированных.

Одна из историй, представленных в музее, связана с Жумабеком Кыстаубаевым. Во время работы инструктором в Центральном комитете он подвергся политическим репрессиям. Позже его реабилитировали, после чего он вернулся на родину и продолжил работать в Тюлькубасском районе.

Сегодня память о нём сохраняет сын Алатау-Балкаш Кыстаубаев. Он рассказал, что после реабилитации отец возглавлял колхоз в селе Абай, а позже работал председателем колхоза в населённом пункте Октябрь, который сейчас называется Сарыбулак. Жумабек Кыстаубаев скончался в декабре 1958 года.

В фондах музея хранятся документы, фотографии и личные вещи жертв политических репрессий. Значительная часть экспонатов относится к 1930–1940-м годам.

По словам руководителя отдела музея Биржана Абдикали, сотрудники продолжают собирать и систематизировать исторические материалы, а также сохранять сведения о судьбах репрессированных.

На юбилейную конференцию пригласили исследователей темы политических репрессий из разных регионов страны, преподавателей высших учебных заведений и потомков репрессированных из южного региона.

За 25 лет музей стал площадкой для сохранения документов, личных историй и других свидетельств периода политических репрессий. Работа по изучению и сохранению этих материалов продолжается.