После крушения поезда в Жамбылской области продолжаются восстановительные работы, сообщает 24.kz.

Место происшествия полностью оцеплено, проводятся следственные мероприятия по выявлению причин железнодорожной катастрофы. Ведется активная восстановительная работа, ведь опрокинутые вагоны до сих пор лежат. Чтобы их поднять, подтянули специальную технику.

Тех, кто работал всю ночь, сейчас сменили другие специалисты и привлекли дополнительные силы. Сейчас искривленное железнодорожное полотно восстанавливают несколько бригад и десятки единиц техники.

Расстояние, на которое растянулись опрокинутые вагоны, составила 200 метров. Территорию охраняют, ведется следствие. Кругом разбросаны вещи пассажиров.

Всего в ликвидации аварии, по предварительным данным, участвуют около 300 человек. К слову, такая авария ранее произошла в 2014 году на поезде сообщением Алматы-Атырау. Пострадавшему 48-летнему жителю города Астаны сегодня планируется провести операцию на ноге. А тело погибшего 12-летнего мальчика вчера отправили в Караганду.