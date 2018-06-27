В Закон РК «О защите прав потребителей» внесены изменения, которые вернут практику продажи недорогих невозвратных авиабилетов.

Невозвратный авиабилет — это билет, который пассажир не может вернуть после покупки на тот или иной авиарейс. Стоимость таких билетов дешевле, так как все риски по отказу от перевозки берет на себя пассажир.

В Казахстане норма о невозвратных билетах действовала до 2016 года, однако после была отменена Законом РК «О защите прав потребителей». В нем говорилось, что в случае, если пассажир захочет вернуть билет до вылета, продавец обязан вернуть более 70% от его стоимости.

Для отечественных авиакомпаний такая норма была невыгодна и ставила в неравную конкуренцию с международными перевозчиками, поскольку невозвратные билеты – мировая практика. Жаловались на неудобства и сами покупатели, так как лишились возможности приобретать авиабилеты по более низким ценам.

В НПП РК «Атамекен» неоднократно поступали обращения от казахстанских авиакомпаний с просьбой изменить законодательство. Нацпалата направляла предложения бизнеса в уполномоченные госорганы. В результате, подписанный недавно законопроект по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности внес изменения в Закон «О защите прав потребителей». Таким образом, практика невозвратных билетов возвращена, конкретная сумма в случае возврата теперь может прописываться в договоре (в зависимости от тарифа).

Руководитель и сооснователь интернет-холдинга ChocoFamily Рамиль Мухоряпов считает, что прояснение правил игры по «невозвратным тарифам» — важный момент как для авиакомпаний, так и для самих потребителей.

«Теперь авиакомпании смогут продавать часть мест по низким ценам и гарантировать себе эту выручку, а потребители смогут платить меньше за невозвратные тарифы. Для нас, как для агентов авиакомпаний, этот шаг очевидно снизит количество обращений и споров. Ведь раньше мы были зажаты между правилами авиакомпаний о невозвратных тарифах и требованиями клиентов о возврате, ссылающихся на закон о защите прав потребителей», — считает Рамиль Мухоряпов.

По мнению представителей казахстанских авиакомпаний, изменения позволят им выстраивать более гибкую ценовую политику и вернут в равные конкурентные условия с иностранными авиакомпания в борьбе за пассажиров.

Изменения коснулись и туристских путевок. Ранее Закон требовал возвращать полную стоимость туристской путевки, купленной в том числе и по раннему бронированию. Требование также приводило к финансовым убыткам со стороны туристских компаний. В мировой практике турфирмы выставляют требования по стопроцентной предоплате и прописывают штрафные санкции при возврате путевок по раннему бронированию.

«Отмена этой нормы закономерна. Мы живём в обществе, и в сфере туризма нам необходимо учитывать международные правила. Когда в 2016 году внесли изменения в законе о защите прав потребителей с прилавков туристских услуг пропали низкие невозвратные тарифы, что не выгодно самому потребителю. Вторая причина — это ранее бронирование. Когда международные правила ведения туристского бизнеса предусматривают штрафные санкции и эти нюансы, как правило, отражаются в договоре на туробслуживание. Мы, как развивающаяся страна, не можем закрыться и не коммуницировать с международным рынком и жить по своим законам. Тем более, что по раннему бронированию предоставляются очень хорошие скидки», — считает Асель Нуркебаева, председатель Ассоциации туристских агентств Казахстана.

Вместе с тем, изменения в Законе никак не ограничивают права потребителей, но разграничивают моменты, когда потребитель берёт на себя определенные обязанности и риски взамен на низкие цены.