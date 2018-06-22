Его считают самым позитивным, честным и талантливым артистом. Айкын Толепберген славится среди представительниц прекрасного пола, как самый романтичный. Его называют красавчиком казахстанской эстрады.

Во время выступления в Шымкенте подступится к Айкыну невозможно, охрана удерживает поклонников с трудом, да и сам артист не отделяется от шымкентского слушателя, сделать памятное фото и потрогать Айкына пытаются не десятки, а сотни поклонниц.

После выступления Айкына ждет толпа поклонников за сценой, это те, кто не смог пробиться через сотни людей, среди них и наша съемочная группа. Брать интервью на улице невозможно, приходится искать пути решения. Выход один — общаться в машине.

На вопрос как дела? Артист с улыбкой напевает…

….как дела, Габидуллааааааа. Кстати, поздравляю с новым, то есть прежним акимом, который снова встал у руля. Вы стали миллионником, это круто. Вообще важно уточнить, что Шымкент стал миллионником без помощи потока людей из других регионов, здесь все свои. Это круто! Шымкент всегда отличается от всех и тут не остался в стороне.

Ну, и ты в Шымкенте свой. Ты, наверное, в Шымкенте чаще бываешь чаще, чем дома?

— Ты прав, это на самом деле так, столько выступлений тут. Порой приходится отказывать, и обидно очень от этого! Я счастливый, меня очень любят в Шымкенте, ну и в других городах тоже, но любовь шымкентцев особенная, она совсем другая.

«Когда я пою на сцене в Шымкенте, то танцуют все. Здороваются и тянутся. Шымкентские детки меня воспринимают ни как артиста, а как своего дядю. И вообще я, кажется, в прошлой жизни был шымкентским (смеется). Вот ты представь! Как-то на сцене стою после песни, смотрю поднимается ко мне ребенок лет шести, протягивает мне руку и с серьезным видом говорит: «Аға, жарайсыз» (Дядя, вы классный). С таким же видом он ушел, я уверен он — будущий аким. А девушки в Шымкенте, это просто нет слов. Красавицы!

Я пою без фанеры

«Работать в Шымкенте очень ответственно, здесь ты чувствуешь то, как зритель слушает тебя, ошибиться нельзя и подвести тоже. А насчет фонограммы скажу так, я могу уверенно сказать, я пою вживую, если петь под «фанеру», то зачем приезжать к зрителю? А зрителя, поверьте, обмануть сложно! И то, что говорят что в Шымкент приглашают только ради понтов, это не правда», — говорит Айкын.

Во время интервью машину артиста атакуют поклонницы, мамаши с детьми просят взять в руки ребенка, чтоб был талантливый, другие просят обнять и пожелать счастья.

Мой зритель- моя крепость

«Зритель для меня это свобеоразная опора, без них никак, мы работаем для них. Мне очень сложно и стыдно бывает убегать со сцены, но порой бывает, что уходят часы на памятное фото. Но, я стараюсь быть доступным и открытым, я не знаю как это со стороны смотрится, но думаю что получается», — говорит Айкын.

Я зарабатываю нормально

«Что касается гонораров за выступление, я цены озвучивать не буду. Кто-то подумает что много, другие скажу мало. Зачем это знать? Мне хватает, я не скажу что я самый дорогой певец, с этим все нормально».

Шымкент-это Шымкент. Тут не нужно слов

«У вас такой праздник, город массово гуляет. Вам вернули вашего акима, я поздравляю. Все ждали наверное этого события? Миллионник — это круто, пусть Шымкент станет скоро двухмиллионником, и пусть наш Казахстан процветает»,- — говорит Айкын.

После беседы Айкын Толепберген уехал в аэропорт, впереди гастроли и запись нового альбома. Айкын обещает регулярно приезжать в Шымкент, не по работе, а так, чтобы отдохнуть и провести время. Ведь именно Шымкент, по мнению многих артистов, является тем самым местом, где ты чувствуешь себя как дома.