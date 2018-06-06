Южно-Казахстанская область обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом, уникальными природными комплексами и объектами древней культуры и имеет большие возможности для туризма, как внутреннего, так и международного.

Об этом на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Камытбек Жорабаев.

По его словам, в настоящее время экотуризм — это не только отрасль, но и археологические раскопки, история, культура страны и ее отдельных регионов.

Наряду с защитой экосистемы, в особо охраняемых природных заповедниках, таких как Аксу-Жабаглы, Каратау, Сайрам-Угамский национальный парк и Сырдарья-Туркестанский развивается направление экотуризма.

Кроме того, на территории области находятся особо охраняемые природные территории, не имеющие юридического статуса, к ним отнесены зоопарк, дендропарк и 16 государственных природных памятников — это «Красная горка», озеро «Кызылколь», русло реки «Кошкарата», ущелье «Кырыккыз» и другие», — сказал К.Жорабаев.

С каждым годом растет количество желающих посетить особо охраняемые природные территории области. К примеру, если в 2014 году их посетили 18623 человека, то в 2017 году этот показатель составил 25687 человек.

«В основном жители области посещают ущелья Каскасу, Сайрамсу, Бургулюк, Угам, Машат и Кокбулак, а также Сайрам-Угамский национальный парк. Сегодня свои услуги туристам оказывают зоны отдыха «Алтын Дән», «Эксперт-Сервис», «Қасқасу-Тур» и «East West Company LTD»», — отметил К. Жорабаев.

Стоит отметить, на территории особо охраняемых природных территорий области насчитывается более 1800 видов растений, в том числе, более 50 из них занесены в Красную книгу РК, 41 вид млекопитающих животных и около 300 видов птиц.

Пресс-служба акима ЮКО