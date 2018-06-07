В ЮКО завершился областной отборочный этап конкурса «MEN QAZAQPYN»

В Южно-Казахстанской области завершился областной отборочный этап мега-проекта «MEN QAZAQPYN», проходивший в районах и городах с 17-29 мая. В конкурсе, прошедшем в областной филармонии имени Ш. Калдаякова приняли участие 73 мастеров искусства, которые показали свое творчество в таких жанрах, как кюй и традиционные песни.

Отметим, что в состав жюри вошли писатель Мархабат Байгут, директор телеканала «Ońtústik» Бауыржан Бердимуратов, кюйши-композитор Нурсат Бейсекожаев, певец-термеши Жакып Спатаев. Члены жюри уделяли особое внимание профессионализму, квалификации, сценическому поведению и одежде исполнителей.

По итогам конкурса отобраны три мастера искусства, которые защитят честь региона на международном мега-проекте. Среди них Оразали Жанабаев, прошедший областной отборочный тур в жанре исполнения традиционных песен, а в жанре терме – Руслан Ахимбеков из Отырарского района, в жанре кюй бурных аплодисментов удостоился уроженец Мактааральского района Шынгыс Исаев. Победители областного отборочного этапа конкурса будут защищать честь региона на проекте «MEN QAZAQPYN» телеканала «QAZAQSTAN».

В ЮКО завершился областной отборочный этап конкурса «MEN QAZAQPYN»

Стоит отметить, что победителей конкурса республиканского масштаба наградят в номинациях «Лучший исполнитель традиционных песен», «Лучший исполнитель терме» и «Лучший исполнитель кюя».

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