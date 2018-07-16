В Шымкенте прошло торжественное мероприятие, посвященное 20-летию столицы.

В нем приняли участие более 400 человек актив города, депутаты маслихата, члены общественного совета, представители правоохранительных структур, работники культуры и спорта.

Выступая перед собравшимися, аким Шымкента Габидулла Абдрахимов поздравил всех с праздником – 20-летием столицы Казахстана и отметил, что перед Шымкентом после обретения статуса третьего мегаполиса, открываются новые возможности.

Уже сейчас к нашему городу проявляют интерес крупные международные инвесторы. Шымкент по уровню развития должен стать не хуже Астаны и Алматы, а это значит, что работы у акимата немало: «На данный момент необходимо сформировать работу акимата, структуру госуправления в городе. Также нужно совместно с Туркестанской областью решить вопросы разделения бюджета. На начальной стадии мы должны это сделать. Конечно же, горожане ожидают повышения уровня жизни. И мы будем стараться, чтобы горожане почувствовали это повышение доходов населения, рабочие места, благоустройство, образование, культуру», — добавил глава Шымкента.

В ходе мероприятия памятной медалью «20-летие Астаны» были награждены 16 шымкентцев, внесших вклад в развитие родного города.