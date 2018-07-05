Глава Шымкента Габидулла Абдрахимов посетил предприятие, которое производит светодиодные светильники.

Это первое предприятие в южном регионе страны, которое производит светодиодные светильники. Проектная мощность предприятия – 18 000 уличных светильников в год и 36 000 офисных светильников. Общая стоимость проекта – 500 млн. тенге.

Предприятие постоянно внедряет современные технологии. Здесь осваивают технологии производства новых видов систем освещения и энергосбережения.

Особое внимание уделяется безопасности и охране труда персонала и контролю качества выпускаемой продукции.

Оно специализируется на производстве уличного и офисного освещения, систем автономного освещения на основе солнечных и ветровых установок, автоматизации систем освещения.