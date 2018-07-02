Эксперты Всемирного экономического форума составили рейтинг глобальной конкурентоспособности стран, в котором по итогам 2017 года Казахстан занял 115 место по качеству дорог из 137 стран мира, передает mk-kz.kz.

Автомобилисты Казахстана назвали самые аварийные дороги, по которым передвигаться – опасно для жизни. Так, около 55% респондентов отметили, что автотрасса Алматы–Капшагай является одной из наиболее небезопасных дорог в Казахстане. Это подтверждают и полицейские сводки.

На втором месте по степени опасности трасса Балхаш–Караганда. Такого мнения придерживаются 23% опрошенных. Это связано с плохим состоянием дороги: пользователи отмечали, что на ней большое количество ям.

Кроме того, многие респонденты назвали опасной трассу Шымкент–Туркестан – за нее проголосовали 9% респондентов. Остальные пользователи отмечали трассы, проходящие через Туркестанскую и Атыраускую области. При этом лидером среди самых безопасных дорог стала трасса Кокшетау–Астана: за нее проголосовали более 40% опрошенных жителей Казахстана.

Автомобилисты Казахстана назвали самые аварийные дороги, по которым передвигаться – опасно для жизни. Так, около 55% респондентов отметили, что автотрасса Алматы–Капшагай является одной из наиболее небезопасных дорог в Казахстане. Это подтверждают и полицейские сводки.

На втором месте по степени опасности трасса Балхаш–Караганда. Такого мнения придерживаются 23% опрошенных. Это связано с плохим состоянием дороги: пользователи отмечали, что на ней большое количество ям.

Кроме того, многие респонденты назвали опасной трассу Шымкент–Туркестан – за нее проголосовали 9% респондентов. Остальные пользователи отмечали трассы, проходящие через Туркестанскую и Атыраускую области. При этом лидером среди самых безопасных дорог стала трасса Кокшетау–Астана: за нее проголосовали более 40% опрошенных жителей Казахстана.