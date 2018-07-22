Общественный деятель Бахыт Сыздыкова провела телефонный разговор с главой Министерства внутренних дел Калмуханбетом Касымовым касательно убийства известного фигуриста Дениса Тена, передает Kazpravda.kz.

«Ребята, я, как обещала, поговорила по телефону с министром внутренних дел РК Калмуханбетом Касымовым. Надо отдать должное – поднял сразу, говорили долго и обстоятельно.

Министр рассказал, что они тоже не спали со всей страной: вели следственные мероприятия, искали убийц нашего Дениса… Рассказал о 2-х предполагаемых преступниках, ну, вы из СМИ, уже знаете, что они – то на автомойке работали, то веники для бань вязали, а в остальное время, видимо, промышляли автомобильными кражами.

Я в свою очередь, попросила его встретится с общественностью, поговорить о ситуации с преступностью в Казахстане, рассказала ему, что в соцсетях идет импровизированная кампания с требованием его отставки. В общем, ответ сразу не получила, будем ждать, обещал подумать», – рассказала в посте в Facebook экс-депутат Мажилиса.