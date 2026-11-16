В Туранском районе Шымкента рассказали, когда решат проблемы с газом, дорогами и канализацией

В Туранском районе Шымкента, где проживают более 232 тысяч человек, продолжается развитие инженерной и социальной инфраструктуры. Власти сообщают, что вопрос обеспечения населения питьевой водой и электричеством полностью решён. Теперь основное внимание уделяется газификации, строительству канализационных сетей, ремонту дорог и предупреждению подтоплений.

На сегодняшний день уровень газификации Туранского района составляет 85,7%. При этом отдельные территории жилых массивов Курсат, Жанаталап и Айколь, а также новые жилые кварталы пока остаются без централизованного газоснабжения.

По словам заместителя акима Туранского района Даурена Балганова, для жилых массивов Курсат и Жанаталап уже подготовлена необходимая проектная документация.

«По проектам газоснабжения жилых массивов Курсат и Жанаталап получены заключения государственной экспертизы и определена подрядная организация. Из бюджета выделены средства на начало строительных работ. Их планируется провести в 2027 году, после чего природный газ будет подведён к жилым домам», — сообщил Даурен Балганов.

В настоящее время канализационная система действует в 13 жилых массивах района. Общий уровень охвата составляет 60,2%. Развитие канализационных сетей остаётся одним из приоритетных направлений работы местных властей.

Продолжается и благоустройство улиц. В 2026 году асфальтовое покрытие уложили на 68 улицах Туранского района. Ещё на 28 улицах построили ирригационные системы, предназначенные для отвода дождевой воды.

Особое внимание коммунальные службы уделяют территориям, где во время сильных осадков существует риск скопления воды.

По словам заместителя акима района, в предыдущие годы ирригационные системы построили почти на 50 улицах. В этом году работы продолжились.

«Были определены территории, где во время дождей существует риск подтопления. На участках с высоким риском, где нет возможности проложить ирригационные сети, установлены специальные водооткачивающие насосы. В дождливые дни они включаются по мере необходимости», — рассказал Даурен Балганов.

Он добавил, что коммунальное предприятие «Туран» организует специальное дежурство для оперативного реагирования на возможные подтопления.

Одним из крупных инфраструктурных проектов станет строительство комплекса по переработке твёрдых бытовых отходов. Стоимость проекта оценивается в 54 миллиарда теңге. Его реализация запланирована на 2026–2028 годы. После запуска предприятия предполагается создание 80 постоянных рабочих мест.

Изменения затрагивают и социальную сферу. Сегодня в Туранском районе работают 63 школы и 146 детских садов. Для увеличения количества ученических мест продолжается строительство дополнительных корпусов в школах №122 и №66. По представленным данным, строительные работы выполнены на 80%. Кроме того, в районе реализуются меры по обеспечению населения занятостью.

С начала 2026 года работу получили 3 277 жителей, из которых 2 427 человек трудоустроены на постоянной основе.

В районном акимате отмечают, что развитие инженерных коммуникаций, дорожной сети и социальных объектов остаётся важным направлением работы по улучшению условий жизни населения.